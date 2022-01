Enesis Group Gelar Media Gathering Bertemakan "Appreciation Day from Enesis Group" di Awal Tahun 2022 | dok: Enesis Group

Jakarta, 19 Januari 2022 – Enesis Group sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minuman kesehatan dan produk FMCG (Fast Moving Consumer Goods) menggelar kegiatan Media Gathering pada Rabu (19/01) yang bertempat di Teras Senayan Avenue, Jakarta Pusat. Mengambil tema “Appreciation Day From Enesis Group” kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan di hadiri langsung oleh Chief Sales & Marketing Officer Enesis Group, Head of Public Relations Enesis Group, representatif Brand Manager Enesis Group beserta rekan media yang turut hadir dalam acara tersebut dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Enesis Group menggelar kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi kepada rekan media yang sepanjang tahun lalu telah mengambil peran menjadi bagian penting bagi perjalanan perusahaan di tengah situasi pandemic Covid-19 melalui publikasi pemberitaan yang positif mengenai kegiatan dan program perusahaan.

Head of Public Relations Enesis Group, Elkana Lewerisa menyampaikan bahwa media saat ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan serta prestasi yang dicapai oleh perusahaan. Oleh karena itu, kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kontribusi dari rekan media selama ini.

“Enesis Group sangat berterima kasih atas kontribusi rekan media dalam membantu kami mempublikasikan pemberitaan positif terkait program dan kegiatan perusahaan selama ini dan telah menjadi bagian penting dari perkembangan perusahaan” ujarnya.

Sepanjang tahun lalu Enesis Group telah berhasil mencatatkan beberapa capaian atau prestasi di tengah situasi pandemic yang masih belum mereda antara lain berhasil meraih Corporate Social Initiatives For Pandemic Solutions 2020, TOP Corporate Social Responsibility 2021 From INFOBRAND, dan meraih penghargaan TOP Brand Award 2021 pada 4 kategori berbeda yakni kategori Ironing Spray, Antiseptic Liquid for Hands, Anti Scurvy Drink, Anti Mosquito Lotion.

Chief of Sales & Marketing Officer Enesis Group, Ryan Tirta Yudhistira mengungkapkan bahwa keberhasilan Enesis Group meraih prestasi tahun lalu merupakan hasil dari perwujudan semangat perusahaan untuk terus produktif di tengah pandemi yang belum usai. Selain itu, Enesis Group hadir di tengah masyarakat melalui produk kesehatan yang dapat mencegah penyebaran virus Covid-19 melalui produk kesehatan unggulannya.

“Enesis Group sepanjang tahun lalu menunjukkan komitmennya untuk memberikan dukungan terhadap pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melawan penyebaran virus Covid-19 melalui beberapa program sepanjang tahun lalu diantaranya yaitu Program Gerakan Sekolah Bersih dan Sehat bersama Direktorat Promkes Kemkes RI, program Enesis Save Travel Campaign, lalu Bantuan Pandemi COVID-19 dan Demam Berdarah Kepada Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat & Bali, dan penyelenggaraan program Sentra Vaksin Covid-19 di DKI Jakarta” ungkapnya.

Sepanjang tahun lalu, Enesis Group telah berhasil mencapai Double Digit Growth hal tersebut tidak terlepas dari lima strategi yang dilakukan Enesis Group untuk terus bertumbuh di tengah situasi pandemi yaitu melakukan penguatan program Corporate Social Responsibility, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, lalu dari sisi produk, Enesis Group menghadirkan produk kesehatan yang berkualitas yang dapat membantu masyarakat di situasi pandemi saat ini, selain itu, Enesis Group juga melakukan pendekatan B to B untuk memasarkan produk, dan terakhir yaitu menjalin hubungan baik dengan media yang membantu perusahaan mempublikasikan pemberitaan positif selama ini.

“Di tahun lalu, kami berhasil mencapai pertumbuhan bisnis Double Digit Growth, hal itu tidak terlepas dari usaha kami yang terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta serta upaya kami menghadirkan produk kesehatan yang berkualitas melalui penguatan strategi B to B dan menjaga hubungan baik dengan media” tambahnya.

Tahun ini menjadi momen bagi Enesis Group untuk bisa recovery melalui komitmen dan tekad perusahaan untuk menciptakan produk-produk baru dan memperluas pasar baik secara lokal maupun global. Dengan mengusung semangat tersebut Enesis Group menatap optimis pertumbuhan bisnis di tahun ini.

Elkana berharap kegiatan ini dapat mempererat hubungan baik Enesis Group dengan rekan media dan dapat menjadi bagian penting dalam pertumbuhan perusahaan ke depan.