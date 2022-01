BIONS New Web Trading System Disetujui Bursa Efek Indonesia

INFO BISNIS-BNIS memperkenalkan inovasi teknologi terbarunya yang dikenal dengan nama BIONS New Web Trading System (“New BIONS Web”) yang dapat diakses melalui website app.bions.id yang menyajikan tampilan baru untuk kemudahan dan kenyamanan nasabah setia BNIS dalam bertransaksi saham, reksadana dan EBA Ritel.

Peluncuran New BIONS Web ini telah mendapatkan persetujuan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 6 Januari 2022. BEI menyampaikan New BIONS Web layak diimplementasikan dengan perubahan Client User Interface dan penambahan fitur online trading yang diperuntukkan bagi para nasabah setia BNIS.

Untuk semakin meningkatkan kenyamanan dan kemudahan pengalaman berinvestasi para nasabah setia BNIS, akan terdapat penjelasaan lebih lanjut dan lebih rinci atas fitur-fitur pada New BIONS Web dalam bentuk buku petunjuk khusus., “New BIONS Web akan segera kami launching untuk kenyamanan dan kemudahan bertransaksi bagi para nasabah setia BNIS,” ujar Direktur Utama BNIS, Agung Prabowo

Menginjak usia 27 tahun, banyak pengalaman berharga yang telah dilalui oleh BNIS. BNIS saat ini memiliki 44 Outlet dan dua anak perusahaan yaitu PT BNI Aset Manajemen (“BNI Aset Manajemen”) yang berdiri sejak 2011 dan BNI Securities Pte. Ltd. (Singapore) (“BNI Securities”) yang resmi beroperasi sejak 8 September 2021.

Dengan didukung pemegang saham utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang salah satu bank terbesar di Indonesia dengan total aset Rp 919 triliun (data per September 2021), BNIS berkomitmen dan fokus pada bisnis penjamin emisi efek, bisnis perantara pedagang efek baik saham maupun surat berharga serta bisnis penjualan produk reksa dana serta produk pasar modal lainnya.

Bisnis manajemen investasi dilakukan melalui anak usaha BNIS yaitu BNI Aset Manajemen, salah satu dari 10 perusahaan aset manajemen terbesar di Indonesia dengan asset under management sebesar Rp 28,8 triliun (data per Desember 2021).

Untuk mendukung kesuksesan BNIS dalam memasarkan dan membantu emiten menerbitkan global bond, BNIS didukung BNI Securities. Pada 2021, BNI Securities turut membantu Bank BNI menerbitkan obligasi global Additional Tier-1 Capital (“AT1 Global Bond”) dengan hasil perolehan modal hingga 600 juta dolar AS. Penerbitan AT1 Global Bond BNI merupakan transaksi AT1 Global Bond pertama dari Indonesia dan berhasil menggalang permintaan mendekati 3 miliar dolar AS dari investor global.

BNI Securities juga telah berhasil membantu Indofood Consumer Brand Product (“ICBP”) menerbitkan global bond dengan total nilai sebesar 1 miliar dolar AS dengan permintaan dari investor global mendekati 3,5 miliar dolar AS. Ini menjadi penanda sinergi sukses diantara Grup BNI yang akan terus mendukung kinerja masing-masing dan di antara anak perusahaan dalam Grup BNI.

Investment Banking berperan penting dalam mewujudkan strategi Wholesale Banking BNI, dan divisi Investment Banking BNIS merupakan salah satu yang teraktif di industri pasar modal di Indonesia. Di 2021, BNIS merupakan salah satu advisor M&A terdepan di Indonesia untuk sektor konstruksi dan infrastruktur.

BNIS berhasil menyelesaikan divestasi empat aset jalan tol kepada investor/operator jalan tol domestik maupun internasional, akuisisi saham minoritas di Semen Holcim (SMCB) oleh Taiheiyo Cement Jepang melalui skema rights issue (cross border M&A) dan restrukturisasi keuangan grup Waskita termasuk transaksi rights issue sehubungan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Indonesia ke Waskita.

Di sektor pertambangan, BNIS berhasil merampungkan penawaran umum saham PT Archi Indonesia Tbk, IPO besar pertama di Indonesia yang menggunakan e-bookbuilding, dan divestasi saham treasury PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Pada 2020, BNIS meraih penghargaan sebagai The Best GRC to Corporate Risk Management & Performance in Human Capital melalui media BusinessNews Indonesia dan Governance, Risk & Compliance (GRC) & Performance Exellence Award. Di 2021, BNIS menerima penghargaan di acara ICONOMICS sebagai Indonesia’s Most Popular Digital Financial Brand Awards, dan menerima penghargaan dari Suara Pemerintah dan Tras N Co Indonesia sebagai Top Digital Corporate Brand.(*)