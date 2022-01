Sandiaga Tak Dapat Izin Datangi ASEAN Tourism Forum di Kamboja karena Omicron

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengabarkan bahwa ia tak dapat mendatangi acara ASEAN Tourism Forum di Sihanoukville, Kamboja, secara fisik. Informasi itu ia sampaikan saat menelepon Menteri Pariwisata Kamboja Thong Khon.

“I just get a notification that i cannot travel to Kamboja fisically because of the Omicron situation in Indonesia, (Saya baru saja mendapat pemberitahuan bahwa saya tidak bisa pergi ke Kamboja secara fisik karena situasi Omicron di Indonesia),” ujar Sandiaga dalam rekaman video di Instagram pribadinya, Sabtu malam, 15 Januari 2022.

Penyebaran varian Covid-19 Omicron di Indonesia membuat Presiden Joko Widodo alias Jokowi melarang para menteri untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Sebagai solusi, Sandiaga mengatakan akan menghadiri forum internasional tersebut secara virtual.

Dia memastikan ketidakhadirannya di Kamboja tidak akan mengurangi dukungan Indonesia terhadap upaya membangkitkan sektor pariwisata global. Sandiaga menyebut Indonesia akan mengambil peran dalam mendorong kebangkitan sektor pariwisata serta membuka lapangan pekerjaan baik untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional ASEAN.

ASEAN Tourism Forum 2021 digelar di Kamboja pada 16-21 Januari 2022. Sedianya, Sandiaga akan mengirimkan tim untuk mengikuti ASEAN Tourism Forum pada 17 Januari.

Indonesia semestinya menerima tongkat estafet sebagai penyelenggara forum pariwisata tingkat ASEAN setelah Kamboja. Sebab pada penyelenggaraan ATF 2022 nanti, Indonesia akan menjadi tuan rumah.

Pekan lalu, Sandiaga mengatakan bakal berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan ihwal peran Indonesia dalam forum internasional itu. “Ini keketuaan yang sangat strategis. Pada 2022 kita sudah menyusun beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia),” katanya.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA

