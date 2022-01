Lotus Garden Hotel Kediri Resmi Dibuka

INFO BISNIS-Perkembangan infrastruktur masih gencar dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di berbagai kota di Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu semangat bagi Waringin Hospitality Hotel Group untuk juga terus melebarkan sayapnya, khususnya di kota-kota yang memiliki peluang bisnis cukup besar. Pada 14 Januari 2022, Waringin Hospitality Hotel Group meresmikan pembukaan Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality di kota Kediri, Jawa Timur. Hotel ini menjadi hotel ke-27 yang dikembangkan Waringin Hospitality Hotel Group.

Terletak di lokasi yang strategis, tepatnya di Jl. Jaksa Agung Suprapto No 26, Kediri, Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality bisa menjadi pilihan yang tepat sebagai penginapan saat Anda liburan bersama keluarga ataupun bagi anda yang sedang dalam perjalanan bisnis di kota Kediri. Karena dengan menginap di Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality, Anda mudah menjangkau area perbelanjaan, bisnis, maupun wisata di “Kota Tahu” ini.

Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality memiliki 50 kamar dengan type kamar Junior Standard, Superior Room, Deluxe Room, Family Suite hingga Junior Suite. Selain itu, juga tersedia beberapa fasilitas lainnya seperti Fox Steakhouse & Coffee shop dan Loji Resto & Cafe, meeting room dan ballroom yang berkapasitas hingga 600 orang, dan gratis akses WIFI di semua area hotel.

"Kami berharap dapat memberikan kontribusi yang sangat positif bagi Kota Kediri melalui Lotus Garden Hotel by Waringin Hospitality. Dengan potensi yang begitu besar, Kami sangat yakin, kegiatan usaha oleh berbagai perusahaan swasta dan instansi Pemerintah di Kediri. Dengan demikian cepat atau lambat akan semakin berkembang pesat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha yang semakin meningkat," ujar Metty Yan Harahap, Corporate Director of Marketing Waringin Hospitality Hotel Group.

Melalui tagline #Ourchoice Waringin Hospitality Hotel Group berkomitmen selalu menjadi pilihan yang terbaik untuk masyarakat. “Kami selalu berusaha memberikan layanan terbaik untuk masyarakat dengan terus bekerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi pada sektor pariwisata,” kata Metty.

Hingga awal 2022, Waringin Hospitality Hotel Group telah memiliki tiga brand hotel yaitu Hotel 88, Luminor Hotel, dan Manage by. Total 27 hotel dibawah naungan Waringin Hospitality Hotel Group di Jakarta, Bekasi, Bandung, Purwokerto, Surabaya, Sidoarjo, Jember, Banyuwangi, Banjarmasin, Tanjung Selor, dan Jambi.

Waringin Hospitality Hotel Group masih akan terus memberikan layanan terbaik untuk masyarakat dengan proyek-proyek yang sedang dikerjakan di Jayapura, Kalimantan, dan lain-lain.Untuk informasi dan promo menarik lainnya, Anda dapat mengunjungi Instagram @lotusgardenhotelbywh dan @waringin.hospitality. Untuk booking online Anda bisa mengunjungiwww.waringinhospitality.com , dan dapatkan harga spesial.(*)