Bitcoin Menguat ke Rp 611,3 Jutaan Usai Meredanya Kerusuhan di Kazakhstan

TEMPO.CO, Jakarta - Harga aset kripto Bitcoin dan Ethereum terpantau menguat pada hari ini, Rabu, 12 Januari 2020. Situs coinmarketcap.com menunjukkan harga Bitcoin menguat 2,27 persen menjadi US$ 42.679 atau sekitar Rp 611,3 jutaan (asumsi Rp 14.323 per dolar AS). Koin dengan berkapitalisasi pasar terbesar ini sebelumnya sudah jeblok 7,68 persen selama tujuh hari terakhir.

Sedangkan harga Ethereum menguat 5,45 persen menjadi US$ 3.236 atau sekitar Rp 46,4 juta per setelah sebelumnya melemah 14,95 persen dalam seminggu terakhir.

Public Relation Manager Litedex Protocol, David Saragih, menilai kembali menguatnya dua koin itu terjadi usai meredanya kerusuhan di Kazakhstan tujuh hari lalu. Keadaan itu memberi kelegaan kepada para investor kripto untuk kembali masuk pasar.

Kebangkitan harga Bitcoin selaras dengan pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed). Gubernur The Fed Jerome Powell sebelumnya memberi sinyal akan menormalkan kebijakan, walaupun belum memutuskan mengurangi neraca hampir US$ 9 triliun.

Selaras dengan pernyataan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Powell masih memperdebatkan pendekatan guna mengurangi neraca The Fed. Baginya, mungkin dua sampai tiga pertemuan untuk membuat keputusan seperti itu.

Lebih jauh David menilai sikap Powell yang menentang komentar hawkish dari orang lain di komite penetapan suku bunga The Fed menunjukkan keputusan pengetatan kuantitatif akan datang di beberapa pertemuan berikutnya.

"Dengan obligasi yang diizinkan untuk bergulir secara organik sehingga pelaku pasar kembali masuk pasar, salah satunya Kripto," kata David dalam tulisannya.

Pemadaman internet di Kazakstan akibat kerusuhan minggu lalu juga memberi sinyal kurang menguntungkan bagi penambang kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum. Pasalnya, akses internet dan listrik merupakan aspek terpenting dalam mata uang ini. "Tanpa adanya koneksi internet, seluruh prosesnya itu tak bergerak,” tuturnya.

