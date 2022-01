Ketika Chairul Tanjung Sebut Ekosistem Allo Bank Susah Ditandingi Siapa Pun

TEMPO.CO, Jakarta - Taipan sekaligus CEO PT CT Corpora, Chairul Tanjung, menyatakan PT Allo Bank Indonesia Tbk. akan menjadi bank dengan ekosistem terbesar, baik secara fisik maupun digital di Indonesia.

Keyakinan itu tercermin ketika aksi penambahan modal melalui skema rights issue dari emiten bank dengan sandi BBHI itu akan diserap oleh Grup Salim, lewat PT Indolife Investama Perkasa sebanyak 1,30 miliar saham atau sekitar 6 persen dari total saham.

Allo Bank berencana menerbitkan sebanyak 10,04 miliar saham biasa atas nama dengan nominal Rp 100 per saham. Harga pelaksanaan rights issue ditetapkan Rp 478 per saham.

Dengan masuknya Grup Salim, ekosistem fisik Allo Bank diklaim akan menjadi yang terbesar. Apalagi, ekosistem milik Chairul Tanjung juga tersebar luas, mulai dari jaringan ritel, seperti Transmart, bisnis makanan dan minuman, media digital, hingga tempat wisata.

“Salim punya Indomaret, Superindo, produk yang lain, kalau ekosistem fisik digabung itu kami sudah bisa mendeklarasikan, we are the biggest ekosistem fisik di Indonesia,” kata Chairul Tanjung atau akrab disapa CT, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.

Tak cuma itu, pintu ekosistem digital juga terbuka lebar setelah PT Bukalapak.com (BUKA) turut berpartisipasi dalam rights issue Allo Bank.