Filosofi di Balik Nama Allo Bank Menurut Chairul Tanjung

TEMPO.CO, Jakarta - Chairul Tanjung menjelaskan filosofi di balik nama Allo Bank, perusahaan bank digital miliknya. Ia mengatakan nama tersebut adalah singkatan dari 'All for One'.

"Kalau Anda lihat, di antara dua 'L' ada angka satu. Itu memiliki arti one for all, all for one (satu untuk semua, semua untuk satu). Jadi arti ini akan saya jelaskan dalam bentuk filosofi yang lebih luas lagi," ujar ultimate shareholder Allo Bank itu di Bursa Efek Indonesia, Selasa, 11 Januari 2022.

Ia mengatakan nama itu juga memiliki filosofi yang lebih luas lagi. Chairul Tanjung lantas menjelaskan bahwa kekuatan bank digital didukung dua faktor. Pertama adalah teknologi dan platform.

"Platform dan teknologi Allo Bank sudah didesain antara tim dari CT Corp bekerja sama dengan bank digital terbesar di dunia yang sudah berkiprah delapan tahun dan memiliki 200 juta customer," kata Chairul Tanjung. "Kami yakin platform kami mampu menjawab tantangan dari jumlah nasabah, jenis transaksi, dan hal lainnya."

Kedua, kunci sukses bank digital adalah di dalam ekosistem. Chairul Tanjung mengatakan CT Corp memiliki ekosistem fisik yang besar denan adanya Transmart, Metro, dan lainnya. Ia juga menyebut perusahaannya memiliki jaringan gerai makanan dan minuman, hingga media digital.