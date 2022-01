Soal Minyak Goreng INL Rp 14 Ribu, Erick Thohir: Sementara Beredar di Sumut

TEMPO.CO, Jakarta - Anak usaha Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PT Industri Nabati Lestari (INL), bakal memproduksi minyak goreng ekonomis yang dipatok dengan harga Rp 14 ribu per liter pada tahun ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan langkah itu diambil untuk ikut berkontribusi menekan tren kenaikan harga minyak goreng seiring siklus komoditas selama pandemi ini.

“Sesuai yang sudah diarahkan bapak Presiden makanya Kementerian BUMN dan PTPN melakukan operasi pasar tambahan yang di mana dari target 1,2 juta liter kita juga akan kontribusi sebagian dari itu, tapi produk mereknya berbeda nanti," kata Erick melalui siaran pers dikutip Minggu, 9 Januari 2022.

Erick menuturkan INL tengah mengembangkan produksi turunan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Dia mengatakan kemasan sederhana INL baru dikembangkan saat harga minyak goreng melambung tahun lalu. "Kita pakai brand INL karena ini khusus brand ekonomis (value for money)," tuturnya.

Nantinya, dia memastikan, harga minyak goreng INL dipatok sebesar Rp 14 ribu per liter yang tersedia dalam dua kemasan yakni 450 ml dan 900 ml. Menurut dia, BUMN mesti memanfaatkan momentum dengan mulai mengenalkan kemasan sederhana untuk pasar tradisional.

"Untuk sementara akan beredar di wilayah Medan dan Sumatera Utara dulu," tuturnya.

BUMN telah memiliki tiga produk minyak dengan segmentasi berbeda yakni Nusakita 100 persen price index dari market leader (bimoli), Salvaco (92-95 persen price index bimoli), dan kemasan sederhana INL 88 sampai 90 persen price index market leader atau bimoli.

"Kapasitas mesin pengemas baru mulai kita investasi tahun ini dan akan berkembang terus sampai 2023," tuturnya.

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) menunjukkan harga minyak goreng masih terus merangkak naik pada Kamis (7/1/2022). Minyak goreng jenis curah naik 0,27 persen atau Rp 50 menjadi Rp 18.600 per kg. Harga tertinggi tercatat Rp 22.250 per kg di Maluku Utara dan Rp 22 ribu per kg di Gorontalo.

Kemudian, minyak goreng bermerek 1 dan minyak goreng bermerek 2 kompak naik sebesar masing-masing 0,24 persen dan 0,25 persen menjadi Rp 20.800 per kg dan Rp 20.300 per kg. Untuk minyak goreng bermerek 1, harga tertinggi tercatat muncul di Gorontalo Rp 28.550 per kg dan Sorong Rp 24 ribu per kg.

Adapun, harga tertinggi untuk minyak goreng bermerek 2 ditemukan di Gorontalo Rp 28.600 per kg dan Maluku Utara Rp 23 ribu per kg.

BISNIS

