Makan Malam dengan Donald Trump, Hary Tanoe Dapat Kado Khusus

TEMPO.CO, Jakarta - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo memamerkan foto bersama Presiden Ke-45 Amerika Serikat Donald Trump di akun Instagramnya. Tampak juga dalam foto tersebut istri Hary Tanoe yang juga Executive Chairwoman MNC Group, Liliana Tanoesoedibjo.

"Dinner with the 45th President of the United States at Mar-a-Lago, Palm Beach. Wednesday, Jan 5, 2022," tulis Hary Tanoe dalam akun Instagram resminya, Sabtu, 8 Januari 2022.

Hary Tanoe berterima kasih kepada konglomerat real estate pemilik The Trump Organization itu atas makan malam yang tak akan dilupakan tersebut. Hary Tanoe pun mendapat kado khusus dari Trump: replika kunci Gedung Putih.

Hary Tanoe mengenal Trump sejak 2015. Kedua taipan ini membangun hotel bintang enam di Lido, Jawa Barat, dan Tanah Lot, Bali, beserta lapangan golf dan country club.

Hary Tanoe juga diundang khusus saat Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-45 pada 20 Januari 2017 di Washington DC.

Saat diwawancara Majalah TEMPO 2017, Hary Tanoe mengatakan sejak awal merasa klop dengan Trump. Dia pun bolak balik bertemu Trump dan ketiga anaknya. "Donald Trump sangat bersahabat," kata dia saat itu.

Baca juga: Raffi Ahmad Disebut Jajaki Investasi Olahan Sapi Jadi Kornet

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.