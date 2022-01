Terpopuler Bisnis: Prioritas Vaksin Booster, Harga Tanah di Ibu Kota Negara

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 5 Januari 2022 dimulai dengan rencana pemerintah untuk memulai program vaksin booster Covid-19 pada 12 Januari 2022. Disebutkan bahwa penerima prioritas vaksin penguat adalah kelompok lansia peserta BPJS Kesehatan.

Kemudian informasi mengenai Goldman Sachs memperkirakan harga Bitcoin bisa melonjak hingga level US$ 100.000 atau sekitar Rp 1,4 miliar (asumsi kurs Rp 14.364 per dolar AS).

Selain itu berita tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan harga tanah di daerah calon Ibu Kota Negara atau IKN baru sebentar lagi akan naik karena masifnya pembangunan infrastruktur, seiring dengan rencana pemindahan IKN dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Vaksin Booster Gratis untuk Peserta BPJS Kesehatan, Simak Syarat Mendapatkannya

Pemerintah akan memulai program vaksin booster Covid-19 pada 12 Januari 2022 mendatang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan penerima vaksin penguat itu akan diprioritaskan pada kelompok lanjut usia atau lansia.

Adapun kelompok lansia peserta BPJS Kesehatan nantinya akan diutamakan menerima vaksin booster Covid-19 secara gratis agar dapat segera mendapat perlindungan ekstra. Pemberian vaksin booster ini dipercaya dapat membantu sistem kekebalan tubuh untuk melawan virus corona penyebab Covid-19.

Dengan begitu, ketika tubuh kembali terpapar virus tersebut, antibodi mampu mengenali dan segera membunuhnya sebelum menyebabkan kerusakan pada tubuh. Adapun beberapa vaksin booster Covid-19 yang akan digunakan pemerintah adalah vaksin Sinovac, AstraZeneca,Pfizer, Sinopharm dan Moderna.

Sebelumnya, Budi Gunadi menyebutkan bahwa ada 83,1 juta orang yang biaya vaksin booster-nya ditanggung APBN dan sebanyak 92 juta vaksin sudah disiapkan. Sisanya, biaya vaksin penguat ini ditanggung mandiri dengan total 125,2 juta orang atau setara 139 juta vaksin. Untuk vaksinasi ini, ada cadangan vaksin 10 persen.

