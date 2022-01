Daftar Harga Pangan yang Melejit: dari Minyak Goreng, Telur, Cabai hingga Bawang

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah harga pangan masih terpantau tinggi melampaui harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Beberapa komoditas yang harga rata-rata nasionalnya masih tinggi itu di antaranya adalah minyak goreng, telur ayam, cabai, bawang merah dan bawang putih.

Data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan mencatat, per hari Senin, 3 Januari 2022, harga rata-rata minyak goreng curah secara nasional mencapai Rp 17.900 per liter. Angka ini melampaui harga acuan Rp 11.000 per liter.

Harga tersebut tidak beranjak dari posisi 31 Desember 2021. Bahkan harga minyak goreng curah naik 2,29 persen dibandingkan dengan harga pada 3 Desember 2021 sebesar Rp 17.500 per liter.

Adapun harga minyak goreng kemasan sederhana berada di level Rp 18.500 per liter pada 3 Januari 2022 atau turun tipis 0,54 persen dari posisi 31 Desember 2021, tapi tetap terbilang naik 3,35 persen secara bulanan.

Sementara itu, harga rata-rata telur ayam ras tembus Rp 30.400 per kilogram atau melonjak 20,16 persen secara bulanan. Sedangkan harga kelompok cabai-cabaian juga terpantau masih lebih tinggi ketimbang awal Desember 2021 dengan kenaikan harga meroket hingga 51,11 persen pada cabai rawit merah yang menjadi Rp 88.100 per kg.

Adapun harga cabai merah keriting naik 11,67 persen menjadi Rp 46.900 per kg. Sementara harga cabai merah besar naik 4,96 persen menjadi Rp 44.400 per kg.