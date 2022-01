Cukai Naik, Simak Daftar Lengkap Harga Rokok per Januari 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Harga rokok resmi naik per Sabtu pekan lalu, 1 Januari 2022. Kenaikan harga rokok di awal tahun baru ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan aturan itu sebenarnya sudah berlaku efektif sejak 20 Desember 2021 lalu.

Ia juga menjabarkan rata-rata kenaikan tarif cukai rokok akan naik sebesar 12 persen, atau lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 12,5 persen. Tapi kenaikan cukai Sigaret Kretek Tangan ditetapkan maksimal 4,5 persen.

Dalam konferensi pers pada 13 Desember 2021 lalu, Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan tarif cukai rokok mempertimbangkan empat aspek, mulai dari pengurangan konsumsi rokok, perhatian kepada buruh di pabrik rokok, hingga penyebaran rokok yang dilakukan secara ilegal.

Kenaikan tarif cukai rokok ini yang akhirnya mengerek harga jual eceran (HJE) rokok per bungkus. Sesuai dengan merek rokok yang beredar, harga rokok per bungkusnya beragam dengan yang tertinggi Rp 40.100 per bungkus (isi 20 batang).

Untuk SKM golongan I, harganya mencapai Rp 38.100 per bungkus. Melansir dari laman Instagram @kemenkeuri, pada Senin, 13 Desember 2021. Berikut adalah besaran kenaikan tarif cukai dan harga rokok serta rokok elektrik tahun 2022.

A. Sigaret Kretek Mesin (SKM)

Sigaret Kretek Mesin golongan I

Dengan tarif cukai 985 serta kenaikan 13,9 persen

Harga Jual Eceran Minimal (per batang): Rp 1.905

Harga Jual Minimal (per bungkus): Rp 38.100

Sigaret Kretek Mesin golongan IIA

Tarif cukai 600 dan Kenaikan 12 persen

Harga Jual Eceran Minimal (per batang): Rp 1.140

Harga Jual Minimal (per bungkus): Rp 22.800

Sigaret Kretek Mesin golongan IIB

Tarif cukai naik hingga 600 dan Kenaikan 14,3 persen

Harga Jual Eceran Minimal (per batang): Rp 1.140

Harga Jual Minimal (per bungkus): Rp 22.800