Aplikasi KAI Access Diperbarui, Bisa Beli Pulsa Telepon hingga Token Listrik

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) memperbarui aplikasi KAI Access dengan berbagai fitur yang berguna bagi pelanggan, yakni Top Up & Tagihan.

“Hadirnya fitur To Up & Tagihan di KAI Access bertujuan untuk meningkatkan experience of customer journey terhadap layanan KAI, sehingga kebutuhan pelanggan untuk terus terkoneksi dapat tewujud secara seamless di aplikasi KAI Access,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya yang dipantau di Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021.

Joni menyampaikan, kebutuhan pelanggan untuk terus terkoneksi merupakan suatu hal yang esensial saat ini. Karena itu, KAI mewujudkan kebutuhan pelanggan melalui fitur Top Up & Tagihan pada satu aplikasi.

Pembayaran berbagai kebutuhan pelanggan menjadi lebih dekat, praktis, dan aman melalui KAI Access.

Pada tahap awal, layanan yang tersedia pada fitur Top Up & Tagihan yaitu pembelian pulsa telepon seluler, paket data, dan token listrik.

Ke depan, KAI akan terus menambah layanan pembelian dan pembayaran tagihan lainnya.

Pembayaran juga dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu keluar aplikasi dengan menggunakan KAIPay yaitu dompet digital milik KAI. Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan melalui QRIS dan LinkAja.