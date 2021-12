Persamaan Kiat Sukses Lo Kheng Hong dan Jos Parengkuan saat Investasi Saham

TEMPO.CO, Jakarta - Dua legenda pasar saham, Lo Kheng Hong dan Jos Parengkuan, berbagi kiat sukses berinvestasi di pasar modal. Keduanya pun punya kesamaan.

Mereka memperhatikan fundamental perusahaan. Jos mengatakan, selama menjadi private investor jarang mengandalkan analisis teknikal. Bahkan dia kurang cocok dengan metode tersebut.

“Saya sendiri kurang begitu cocok dengan technical analysis. Pertama yang karena itu kita rely on harga yang sudah terjadi di pasar dan volume secara historical. Sementara, kalau fundamental kita analisa bisnis seperti apa dan ke depannya seperti apa, kalau technical analysis lihat ke belakang, sementara fundamental lihat ke depan dan jangka panjang. Secara prinsip technical analysis nggak matching dengan saya,” ungkapnya dalam podcast Syailendra Capital, Sabtu, 25 Desember 2021.

Kedua, menurutnya, analisis teknikal membuat investor jadi terpicu sering trading. Sedangkan investor seperti dirinya cenderung lebih melihat jangka panjang, cari perusahaan yang bagus, dan hold untuk waktu yang lama.

“Agak boring sih. Tapi, kan, if you find your investment entertaining, you don’t make money. Good investing is boring, nyatanya memang begitu, nunggunya lama,” ujarnya.

Dengan membaca fundamental, investor bisa lebih yakin dengan saham yang dibeli dan mengerti geraknya ke depan.

Serupa, Lo Kheng Hong juga mengandalkan fundamental perusahaan untuk menentukan saham mana yang hendak dibeli dan belajar bersabar.

“Kalau kita beli yang kita tidak tahu, kita tidak akan bisa sabar. Kalau kita beli karena beli tukang pompom, influencer, mana bisa sabar," ujarnya.

"Kita baca laporan keuangan, berapa penjualan, labanya modalnya, utangnya, itu tahu semua kita pasti sabar. Karena kita tau ini Mercy harga Avanza tentu kita bersabar. Kalau dia beli kucing dalam karung dia tidak tau apa yang da beli, gimana bisa sabar, akan galau terus,” kata Lo Kheng Hong.

