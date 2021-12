29 Jam Per Minggu, Ini Negara dengan Rata-rata Jam Kerja Terendah di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Jam kerja merupakan salah satu faktor yang membuat seseorang mengalami kesulitan dengan pekerjaannya. Sebab, apabila jam kerja terlalu tinggi, seseorang sangat mungkin merasa kelelahan sehingga kinerjanya secara keseluruhan terpengaruh. Beberapa negara ternyata memiliki jumlah jam kerja yang sangat rendah.

Salah satu negara tersebut adalah Belanda. Dilansir dari bamboohr.com, Belanda menikmati rata-rata jam kerja sebanyak 29 jam per minggunya atau setara dengan empat hari tiap minggu. Rata-rata tersebut dibagi menjadi 25 jam untuk pekerja perempuan dan 34 jam untuk pekerja laki-laki. Jumlah jam kerja tersebut membuat Belanda menjadi negara dengan jam kerja paling rendah sedunia.

Negara Eropa lain, misalnya Inggris, memiliki jam kerja yang tidak serendah Belanda. Dikutip dari ladbible.com, Inggris rata-rata menikmati 37 jam per minggu atau 8 jam lebih tinggi daripada Belanda. Hal tersebut membuat Belanda menjadi salah satu negara dengan employment rate tertinggi, yani 76 persen.

Meskipun demikian, dalam hal employment rate, Belanda ternyata tidak setinggi negara lain yang memiliki jam rata-rata jam kerja tinggi. Dilansir dari ladbible.com, negara yang memiliki employment rate tertinggi adalah Islandia, yakni 86 persen. Padahal, rata-rata jam kerja Islandia mencapai 39 jam per minggu.

Umumnya, negara-negara dengan jam kerja tinggi memiliki employment rate yang tinggi, misalnya Afrika Selatan. Negara di Benua Afrika tersebut memiliki rata-rata jam kerja mencapai 43 jam per minggu. Sementara itu, employment rate Afrika Selatan hanya berada di angka 43 persen.

Kemudian negara dengan rata-rata jam kerja tertinggi di dunia adalah Turki dan Kolombia, yakni 48 jam per minggu. Turki juga memiliki perbedaan jam kerja antara pekerja laki-laki dan perempuan yang tinggi. Pekerja laki-laki di Turki rata-rata bekerja selama 70 jam per minggu, sementara pekerja perempuan selama 32 jam per minggu.

BANGKIT ADHI WIGUNA

