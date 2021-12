IHSG Sesi I Menguat Tipis, Samuel Sekuritas: ARTO, EMTK, BBRI Paling Diincar

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sesi pertama hari ini, Kamis, 23 Desember 2021, ditutup menguat tipis 0,1 persen ke level 6.537. Indeks syariah juga menguat 0,1 persen ke level 187, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru melemah 0,3 persen menjadi 14.251.

Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia menyampaikan bahwa dalam perdagangan sesi pertama ini, ada juga saham yang paling dibutuh asing. “Ketiganya yaitu ARTO, EMTK, BBRI,” demikian keterangan tertulis dari tim analis Samuel Sekuritas.

Sementara, saham yang paling banyak dilepas yaitu BBCA, BBYB, dan TBIG. Lau, aksi beli bersih di pasar reguler mencapai Rp 81,89 miliar dan aksi jual bersih di pasar negosiasi Rp 56,7 miliar.

Dari 11 indeks sektoral, sebanyak enam indeks mengalami penguatan. Kenaikan tertinggi dialami oleh Indeks Sektor Perindustrian (IDXINDUS) di level 1.038 atau menguat 0,6 persen.

Lalu, tiga lainnya menguat 0,3 persen yaitu Indeks Barang Baku (IDXBASIC) di level 1.203, Indeks Energi (IDXENER) ke level 1.115, dan Indeks Keuangan (IDXFIN) di level 1.538. Sementara, pelemahan terbesar dialami Indesk Properti dan Real Estate (IDXPROP) yaitu 0,5 persen ke level 778.

Secara global, IHSG juga tak sendirian mengalami kenaikan. Beberapa bursa saham lain juga menguat, mulai dari Dow Futures 35,652 (menguat 0.1 persen), Nikkei 28,703 (0.5 persen), dan Hang Seng 23,140 (0.2 persen). Lalu, Shanghai 3,627 (0.1 persen), Kospi 2,993 (0.3 persen), dan STI 3,095 (0.2 persen).

Terakhir, Samuel Sekuritas juga menyampaikan perkembangan harga komoditas yang mayoritas mengalami kenaikan. Mulai dari emas Gold yang menguat 0,2 persen menjadi US$ 1.806 per oz hingga Brent Oil menguat 0,3 persen menjadi US$ 75 per barel.

Kemudian, minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) Malaysia 4.979 Ringgit Malaysia per metrik ton atau naik 1 persen dan Nikel US$ 19.951 per metrik ton atau menguat 1,7 persen. Satu komoditas yang melemah yaitu harga batu bara ICE Newcastle melemah 2,1 persen menjadi US$ 179 per metrik ton.

Adapun IHSG ditutup melemah pada perdagangan Rabu, 22 Desember 2021, seiring dengan aksi jual investor asing. IHSG kemarin parkir di level 6.529,59, turun 24,72 poin atau 0,38 persen dibanding sehari sebelumnya.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

