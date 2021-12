Harga Minyak Rebound ke USD 73,98 di Tengah Kehati-hatian Atas Omicron

TEMPO.CO, Jakarta - Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Februari naik US$ 2,46 atau 3,4 persen, menjadi US$ 73,98 per barel. Adapun harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari menguat US$ 2,51 atau 3,7 persen, menjadi US$ 71,12 per barel.

Harga minyak mentah tersebut berbalik dan ditutup menguat lebih dari tiga persen pada akhir perdagangan Rabu pagi di Asia, 22 Desember 2021. Kebangkitan harga komoditas emas hitam ini terjadi sehari setelah sebelumnya jeblok.

Meski begitu, investor tetap berhati-hati karena munculnya varian Omicron secara tidak langsung memangkas rencana perjalanan liburan dan meredupkan prospek permintaan bahan bakar jangka pendek.

Analis minyak di pialang London PVM Oil Associates, Tamas Varga, menilai kondisi pasar saat ini cukup pragmatis dan mendorong harga minyak terus menguat. "Tapi reli bantuan, seperti yang terjadi pagi ini, tidak akan bertahan lama," ucap Tamas.

Dia memprediksi kenaikan harga minyak hanya akan terbatas karena masih bakal ada pembatasan pergerakan usai munculnya varian Omicron baru-baru ini.

Seperti diketahui, negara-negara di seluruh Eropa sedang mempertimbangkan pembatasan baru pada pergerakan manusia karena varian Omicron yang bergerak cepat menyapu dunia beberapa hari sebelum Natal.