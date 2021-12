Adaro Energy Akan Bagikan Dividen Interim Rp 5 Triliun, Catat Tanggalnya

TEMPO.CO, Jakarta -Emiten pertambangan PT Adaro Energy Tbk. (ADRO) akan membagikan dividen interim senilai US$350 juta atau sekitar Rp 5 triliun (estimasi kurs Rp 14.300 per dolar AS).

Manajemen ADRO dalam keterbukaan informasi menyebutkan, rapat dewan komisaris dan direksi Adaro Energy pada 20 Desember 2021 telah menyetujui pembagian dividen interim tahun buku 2021 sebesar US$350 juta.

ADRO per September 2021 membukukan pendapatan usaha US$2,57 miliar atau sekitar Rp 36,7 triliun (estimasi kurs Rp 14.285,7 per dolar AS). Pendapatan ADRO naik 31 persen year on year (yoy) dari sebelumnya US$1,95 miliar per September 2020.

Adaro mencatatkan laba bersih US$420,9 juta per September 2021 atau setara Rp 6,01 triliun. Laba bersih tersebut naik 284,81 persen yoy dari sebelumnya US$109,38 juta.

Berikut jadwal rencana pembagian dividen interim Adaro Energy dari tahun buku 2021.

- Rapat Direksi dan Dewan Komisaris : 20 Desember 2021

- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian Dividen Interim di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan : 21 Desember 2021

- Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai interim (Record Date) : 3 Januari 2022

- Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan : 3 Januari 2022

- Pasar Reguler dan Negosiasi: Cum Dividen : 29 Desember 2021 Ex Dividen : 30 Desember 2021

- Pasar Tunai: Cum Dividen : 3 Januari 2022 Ex Dividen : 4 Januari 2022

- Pembagian Dividen Interim 14 Januari 2022

Dividen interim Adaro akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) perseroan pada tanggal record date sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Pembagian dividen interim kepada pemegang saham Adaro akan dilakukan dalam mata uang rupiah dengan mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada 3 Januari 2022 sebagai kurs konversi.

"Adaro akan mengumumkan kurs konversi tersebut melalui situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 3 Januari 2022," papar manajemen Adaro. Sehubungan dengan masih berlangsungnya aksi Korporasi pembelian kembali saham PT Adaro Energy Tbk, nilai dividen per saham akan diumumkan pada saat record date.

Baca Juga: Strategi Ekspor Batu Bara Bumi Resources dan Adaro Energy

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.