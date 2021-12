BNI Siapkan Tunai Rp 15,3 Triliun Selama Nataru

INFO BISNIS -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyiapkan uang tunai Rp 15,3 triliun per minggu guna memenuhi kebutuhan pelayanan selama Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021.

Kesiapan teknologi digital dalam rangka menjawab kebutuhan transaksi pun menjadi salah satu fokus dalam menjawab periode aktif akhir tahun ini.

Corporate Secretary BNI Mucharom menuturkan, penyediaan tersebut naik dari penyediaan uang tunai periode Nataru 2020 yang tercatat Rp 14,5 triliun.

"Kami memperkirakan kebutuhan tunai tetap akan meningkat terutama sejak tanggal 19 Desember 2021 hingga 3 Januari 2022. BNI optimistis kebutuhan masyarakat tersebut akan terpenuhi," ujarnya.

Adapun, jumlah outlet BNI yang buka pada periode Nataru 2021-2022 lebih banyak (naik 8%) yaitu 1.768 Outlet dibandingkan pada saat Nataru 2020 - 2021 sebanyak 1.632 Outlet.

Mucharom menuturkan ekonomi mulai bergerak tumbuh seperti mal, hotel, tempat hiburan, dan rekreasi sudah mulai dibuka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mobilitas masyarakat tampaknya akan tetap dijaga ketat oleh pemerintah pusat dan daerah.

Kendati demikian, kebutuhan berbagi dan kirim-kirim uang akan tetap berjalan signifikan terutama di luar Jabodetabek. Oleh karena itu, dia menuturkan di luar penyediaan tunai perseroan menyiapkan solusi digital khususnya BNI Mobile Banking baik dalam hal kapasitas transaksi sekaligus kesiapan sumber daya manusia.

"Kami pun aktif mengadakan program untuk mendorong transaksi nasabah lebih banyak di channel digital dengan harapan dapat membantu pemerintah mengendalikan kontak fisik masyarakat," imbuhnya.

Adapun, user BNI mobile banking per Oktober 2021 tercatat 9,14 juta, naik 54% secara tahunan. Transaksi BNI Mobile Banking tercatat 35,32 juta dengan kenaikan 47% secara tahunan.

Promo KaLiBer Hingga Menang Mobil Tesla

Adapun, BNI menghadirkan promo menarik khususnya untuk mengobati rasa kangen berlibur bersama keluarga dan teman. BNI menghadirkan Let’s Go KALIBER alias Kangen Libur Berat dengan diskon hingga 50% bisa dinikmati sampai tanggal tutup tahun 2021. Promo ini berlaku untuk nasabah Kartu Debit BNI Emerald, Kartu Kredit & Debit BNI, Tapcash hingga QRIS di merchant-merchant favorit

Promo tersebut antara lain diskon hingga 50% Putu Made, Bakerzin, The Harvest, free saldo Rp 21.000, setiap top up saldo M-Tix, tambahan diskon, hingga 15% buat staycation di Intercontinental Jakarta Pondok Indah, JW Mariott, The Ritz Carlton, dan Raffles Jakarta

BNI juga menghadirkan diskon hingga Rp 300 ribu buat jajan di Tokopedia, Blibli, Shopee, Pizza Hut, SaladStop!, Seribu Rasa, dan merchant restoran hype lainnya. Ada juga voucher belanja hingga Rp 200 ribu mulai dari LOTTEMart, Superindo, Hypermart, GrandLucky, The Foodhall, hingga KemChicks

Nasabah setia BNI pun dapat berbelanja fesyen di Matahari dan Star Dept Store sambil menikmati Gift Voucher hingga Rp 50 ribu. Ada juga tawaran promo kebutuhan home dan living dengan cashback hingga Rp 250ribu di IKEA, Courts, dan Scandia.

"Untuk keterangan promo lebih lengkapnya nasabah dapat mengunjungi website ini. Kumpulkan POIN+ dan tukar poinnya jadi Kupon Undian Rejeki BNI #GaPakeNanti. Raih kesempatan memenangkan Mobil Tesla Model 3 dan hadiah keren lainnya," papar Mucharom. (*)