IHSG Naik Turun di Sesi I, Samuel Sekuritas: Telkom Paling Banyak Dibeli Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG terpantau bergerak naik turun di sesi pertama perdagangan hari ini. Setelah sempat naik dan menyentuh titik 6.579,8 di awal sesi, IHSG perlahan kembali menurun sebelum menutup sesi di level 6.547,4, nyaris sama dengan angka penutupan kemarin, 6.547,1.

Sebanyak 209 saham menguat, 304 melemah, dan 167 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,5 triliun.

"Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka jual bersih investor asing sebesar Rp 127,9 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih investor asing sebesar Rp 15,1 miliar," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Selasa, 21 Desember 2021.

Saham Telkom Indonesia (TLKM) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 28,1 miliar, disusul ARTO Rp 22,8 miliar dan PGAS Rp 14,8 miliar.

Sementara itu, tiga teratas saham yang paling banyak dilepas asing di sesi pertama hari ini diisi oleh saham-saham perbankan antara lain saham Bank BRI (BBRI) Rp 58,1 miliar, Bank Neo Commerce (BBYB) Rp 35,3 miliar dan Bank BCA (BBCA) Rp 25,1 miliar.

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain MITI yang naik 32,6 persen ke Rp 256 per saham, RONY yang naik 25 persen ke Rp 515 per saham, AKSI yang naik 24,5 persen ke Rp 660 per saham, TIRT yang naik 22,7 persen ke Rp 97 per saham, serta IPPE yang naik 17,9 persen ke Rp 204 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini antara lain BSML yang turun 6,9 persen ke Rp 133 per saham, ESIP yang turun 6,9 persen ke Rp 133 per saham, SNLK yang turun 6,9 persen ke Rp 1.470 per saham, CITA yang turun 6,9 persen ke Rp 3.080 per saham, serta AMAR yang turun 6,9 persen ke Rp 456 per saham.

CAESAR AKBAR

