IHSG Melemah di Sesi I, Samuel Sekuritas: Saham Bank Mandiri Dilego Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan alias IHSG mengakhiri sesi pertama perdagangan awal pekan ini di zona merah dengan menutup sesi di level 6.563,7. Indeks ini turun 0,57 persen lebih rendah dari angka penutupan pekan lalu yang di level 6.601,9.

Sebanyak 208 saham menguat, 323 melemah, dan 160 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,1 triliun.

"Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka jual bersih investor asing sebesar Rp 264,4 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat beli bersih investor asing sebesar Rp 9,1 miliar," dinukil dari analisis Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 20 Desember 2021.

Saham Bank Neo Commerce (BBYB) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 16,3 miliar, disusul oleh CARE Rp 10,4 miliar dan DMMX Rp 7,2 miliar.

Sementara itu, saham Bank Mandiri (BMRI) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell sebesar Rp 32 miliar, diikuti BBRI Rp 28,6 miliar dan DRMA Rp 25,1 miliar.

Posisi top gainer di sesi pertama hari ini diduduki oleh saham emiten property PT Modernland Realty (MDLN) yang berhasil menutup sesi pertama hari ini di level Rp 68 per saham atau naik 33,33 persen.

Untuk diketahui, hari ini adalah hari pertama perdagangan saham MDLN setelah disuspensi oleh bursa sejak September 2020, setelah perseroan tidak mampu membayar kupon obligasi senilai US$ 150 juta milik anak usahanya, JGC Ventures Pte.Ltd.

Saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain MDLN yang naik 33,3 persen ke Rp 68 per saham, RBMS yang naik 32,7 persen ke Rp 77 per saham, RONY yang naik 24,8 persen ke Rp 412 per saham, APEX yang naik 24,6 persen ke Rp 810 per saham, serta AKSI yang naik 24,4 persen ke Rp 530 per saham.

Sementara itu, lima besar top loser sesi pertama hari ini antara lain IPPE yang turun 6,9 persen ke Rp 173 per saham, RANC yang turun 6,9 persen ke Rp 1.800 per saham, LMAS yang turun 6,8 persen ke Rp 122 per saham, MASA yang turun 6,8 persen ke Rp 5.425 per saham, serta POLL yang turun 6,8 persen ke Rp 1.355 per saham.

CAESAR AKBAR

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

