Kemenperin Ingin Ekonomi dan Pengembangan Industri Hijau Tumbuh Beriringan

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste HE Ina Lepel saat temu media di Jakarta, Senin, 6 Desember 2021. ANTARA/ Sella Panduarsa Gareta

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menggenjot implementasi industri hijau di Tanah Air, dengan menggelar berbagai kegiatan untuk menggandeng para pelaku industri dan stakeholder. Salah satunya akademisi agar berkolaborasi bersama-sama mewujudkan industri dalam negeri, yang rendah emisi karbon dan ramah lingkungan.

"Dalam upaya memacu implementasi industri rendah karbon di antaranya kami melakukan berbagai kegiatan seminar seperti yang telah dilakukan oleh satuan kerja Kemenperin yakni Balai Riset dan Standardisasi Ambon beberapa waktu lalu," kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi lewat keterangannya di Jakarta, Senin 20 Desember 2021.

Doddy mengatakan, dalam seminar tersebut salah satu agenda utamanya adalah membuat sayembara penulisan karya ilmiah bagi satuan kerja BSKJI Kemenperin yang terkait dengan industri ramah lingkungan dengan topik yang telah ditetapkan. Mulai dari circular economy, energi baru dan terbarukan, hingga berkaitan dengan penggunaan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.

Hasilnya, diterima 38 karya tulis ilmiah dari seluruh satker daerah BSKJI sesuai dengan enam topik yang telah ditentukan.

"Kegiatan-kegiatan seperti itu kami lakukan guna mendukung rumusan yang telah dibuat dalam konferensi tingkat tinggi perubahan iklim atau Conference of the Parties (COP) ke-26 United Nation Framework on Climate Change Conference (UNFCCC) pada 31 Oktober-12 November 2021 lalu di Glasgow, Skotlandia," sebut Doddy.

Ia menyampaikan agenda utama dalam COP-26 adalah melakukan peninjauan target-target setiap negara terkait emisi yang dihasilkan.