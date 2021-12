Sri Mulyani Resmikan Gedung Dhanadyaksa Dipati Ukur Sebagai Creative Hub

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan aset kelolaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Gedung Dhanadyaksa Dipati Ukur, Bandung. Gedung ini merupakan bentuk inovasi pemanfaatan aset negara oleh LMAN sebagai Creative Hub dan Co Working Space yang bisa digunakan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan para pelaku industri kreatif untuk saling berkolaborasi mengembangkan usaha dan kreativitas.

Sri Mulyani mengatakan LMAN sebagai pemilik aset Dipati Ukur telah berhasil men-generate sesuatu yang kreatif dan inovatif sehingga aset negara bermanfaat bagi masyarakat, terutama generasi muda dengan menyediakan tempat mereka untuk berkembang dalam komunitas.

"Tidak hanya mendapatkan tempat yang kompetitif dan cozy, tapi bersama dengan penyewa yang lain menjadi potential collaboration mereka sehingga creating banyak simbiosis mutualisme. How we can create this community menjadi sesuatu yang priceless. Dan LMAN harus bisa menularkan rasa ini kepada K/L lainnya”, ujar dia dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 Desember 2021.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menambahkan Gedung Dhanadyaksa Dipati Ukur merupakan aset eks PT Pertamina yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara dan diserahkan kepada LMAN melalui DJKN pada tanggal 21 Juni 2017 dalam kondisi free and clear.

Gedung Dhanadyaksa Dipati Ukur berdiri di atas tanah seluas 1.460 m2 dan terletak di Jalan Dipati Ukur Nomor 33, Lebakgede, Kecamatab Coblong, Bandung Jawa Barat.

“Dhanadyaksa Dipati Ukur ini merupakan upaya LMAN untuk meningkatkan manfaat sosial, ekonomi, dan finansial atas aset negara serta berkolaborasi dengan pelaku industri kreatif dan pariwisata khususnya yang berada di kota Bandung. Gedung ini diharapkan juga menjadi tempat pemberdayaan para generasi muda dan pengusaha pemula (startup),” kata Basuki.

Untuk memanfaatkan aset Dhanadyaksa Dipati Ukur, LMAN mengajak generasi muda untuk ikut terlibat dalam upaya optimalisasi aset negara melalui proses pemilihan operator kerja sama sumber daya manusia dan/atau manajemen (KSM). Setelah dilaksanakannya proses seleksi, pada bulan April 2021, ditetapkan PT Global Sinergi Kreasindo (Co & Co) sebagai mitra Optimalisasi aset Dhanadyaksa Dipati Ukur.

Aset Dhanadyaksa Dipati Ukur terbagi menjadi dua area, yaitu area office dan area retail. Sejak bulan Juni 2021 Co & Co telah memulai program rutin nya dengan mengadakan beberapa kegiatan. Hingga saat ini, Dhanadyaksa Dipati Ukur telah diisi oleh 6 tenant ritel dan 5 tenant office.

CAESAR AKBAR

