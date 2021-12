Jejak Otto Toto Sugiri, Orang Terkaya Ke-19 RI yang Awalnya IT General Manager

TEMPO.CO, Jakarta - Otto Toto Sugiri menjadi nama baru dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia pada 2021 versi Forbes. Otto Toto Sugiri menjadi orang terkaya ke-19 di Indonesia dengan total kekayaan US$ 2,5 miliar, atau sekitar Rp 35,75 triliun (estimasi kurs Rp 14.300 per dolar AS).

Otto Toto Sugiri saat ini menjadi Presiden Direktur PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan memiliki 29,9 persen saham DCII. Sejak listing pada 29 Desember 2020, saham DCII melesat ribuan persen dari Rp 420 menjadi Rp 39.500.

Bahkan, saham DCII sempat menjadi saham termahal di Bursa Efek Indonesia dengan harga Rp 60.300. Otto Toto Sugiri juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indointernet Tbk. (EDGE).

Lantas, siapa sebenarnya Toto Sugiri yang jadi orang terkaya ke-19 di Indonesia itu?

Dia sering dikenal sebagai salah satu orang lama di dunia internet dan teknologi Indonesia, terutama di bisnis pusat data. Toto adalah lulusan program master Computer Engineering dari RWTH Aachen German University, Jerman, pada 1980.

Dia mengawali kariernya sebagai IT General Manager di Bank Bali sekitar 38 tahun lalu. Dilansir dari Tech In Asia, Toto mengungkapkan dia dan timnya membangun software buatan sendiri untuk membantu proses komputerisasi bank tersebut. Langkah tersebut menjadikan bank tempatnya bekerja sebagai salah satu dari sedikit bank yang sudah menjalankan transaksi terkomputerisasi pada saat itu.

Dia kemudian mendirikan PT Sigma Cipta Caraka pada 1989, dan menjadi direkturnya sampai 2010. Ini adalah cikal bakal Sigma Group, perusahaan penyedia solusi perbankan yang mengembangkan perangkat lunak bagi bank-bank di Indonesia.