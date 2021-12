Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara PT Angkasa Pura I Mulai Naik Menjelang Natal

TEMPO.CO, Jakarta - Pergerakan penumpang di 15 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) mulai meningkat menjelang libur Natal dan tahun baru 2022. Pada periode 1-14 Desember 2021, seluruh bandara milik perseroan rata-rata melayani 120.086 penumpang per hari atau total 1,69 juta.

Sedangkan frekuensi penerbangan tercatat mencapai 17.179 atau rata-rata 1.227 pergerakan pesawat per hari.

“Memang mulai terjadi peningkatan penumpang, namun belum terlalu signifikan jika dibandingkan masa sebelum pandemi Covid-19,” ujar Vice Corporate Secretary Angkasa Pura I Handy Heryudhitiawan kepada Tempo, Kamis, 16 Desember 2021.

Sebelum pandemi Covid-19, Handy menyatakan jumlah rata-rata penumpang per hari menembus 224.580 per hari. Sedangkan frekuensi penerbangan pesawat pada masa normal mencapai 1.917 pergerakan per hari.

Adapun destinasi terfavorit di bandara menjelang libur akhir tahun ialah Surabaya, Makassar, dan Bali. Bandara Juanda di Surabaya merupakan bandara dengan pergerakan penumpang tertinggi. Jumlah penumpang di bandara tersebut mencapai 338.264 orang.

Posisi selanjutnya disusul oleh Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar. Bandara tersebut melayani 338.188 penumpang. Sementara itu Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali tercatat melayani 309.187 penumpang.

Angkasa Pura I, Handy menekankan, bakal memastikan penerbangan pada masa Natal dan tahun baru 2022 berjalan lancar. “Kami akan memastikan implementasi protokol kesehatan dijalankan dengan ketat untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan pesawat,” tutur dia.

Selama periode libur akhir tahun, PT Angkasa Pura I juga akan menyiapkan posko terpadu. Posko ini yang melibatkan instansi lain, seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan Kementerian Kesehatan, operator maskapai, TNI/Polri, dan Satgas Covid-19.

Baca: Lo Kheng Hong Buka-bukaan Soal Saham Pilihannya di 2022: Bank, CPO, Batu Bara

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.