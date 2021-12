Resiliensi Tinggi,BRI Jadi BUMN Terbaik dan Dirut Raih Top National Banker

INFO BISNIS – BRI sebagai bank yang focus pada segmen Usaha Mikro Kecil danMenengah (UMKM) secara konsisten mendorong pelaku bisnis untuk pulih.Sederet terobosanpun telah dilakukan Bank yang telah berusia 126 tahun ini agar UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dapat terusbertahan dansegerapulih, sehingga berdampakpositifterhadapkinerja BRI.

Atas resiliensi yang tinggi dalam mempertahankan kinerja positifnya dan mendorong kebangkitan UMKM, BRI dinobatkan sebagai BUMN Terbaik Kategori Bidang Keuangan Sektor Perbankan 2021 versi MajalahInvestor. Penghargaan lain juga diraih oleh DirekturUtama BRI, Sunarso, sebagai Top National Bankers 2021.

Sebelumnya, Sunarsojugatercatat menerimaberbagaipenghargaan serupakarenadinilaiberhasilmenghadirkan berbagai terobosanyang mendorong kinerja positif bagi BRI. Yang terbaru yakni The Best CEOdari CNBC Indonesia Awards 2021, The Best CEO perusahaan Tbk danThe Best CEO KategoriStrategic Orientation Perusahaan Tbk dalam Anugerah BUMN 2021.

Sepanjang 2021, BRI mencatatkan kinerja positif. Hingga akhir September 2021 BRI berhasil menyalurkan kredit Rp 1.026,42 triliun atau tumbuh 9,74 persen year on year (yoy). Adapun capaian tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan kredit perbanka nnasional sebesar 2,21 persen.

Salah satu faktor utama penopang pertumbuhan kredit konsolidasian BRI yakni penyaluran kredit segmen UMKM yang tumbuh 12,50 persen yoy atau mencapai Rp 848,60 triliun di akhir September 2021. Capaian tersebut membuat proporsi kredit UMKM dibanding total kredit BRI meningkat dari 80,65 persen pada akhir September 2020 menjadi 82,67 persen di akhir September 2021.

Di sampingitu, aset perseroan juga mencatat pertumbuhan positif. Hingga akhir kuartal-III tercatat aset BRI mencapai Rp 1.619,77 triliun atau tumbuh 11,87 persen yoy. Sementara itu, laba BRI per September 2021 tercatat Rp 19,07 triliun atau tumbuh 34,74 persen yoy

Sunarso yang hadir secara virtual menerima penghargaantersebut mengatakan penghargaan tersebut didedikasikan kepada InsanBRILian (pekerja BRI) atas semangat kerjanya yang terus membantu UMKM pulih dari krisis pandemi Covid-19.“.Penghargaan inijuga kami dedikasikan kepada UMKM di Indonesia untuk tetap semangat menyongsong 2022 dantidak lelah memberi yang terbaik bagi negeri ini untuk member makna Indonesia,” kata Sunarso 15 Desember.

“Tugas seorang CEO adalah create valuetetapi selalu dibuntuti dengan berbagai risiko, terutama strategic risk.Cara terbaik merespon strategic risk adalah selalu bertransformasi, dan transformasi tersebut menjadi kebutuhan yang rutin. Untuk itu BRI akanterus melanjutkan transformasi, khususnya di area digital dan culture. Agar BRI senantiasa dapat melayani masyarakatsebanyak mungkin dengan biaya seminimal mungkin,” ujarnya.

Peraih penghargaan ini lebih dulu melewati penilaian ketat dengan tim denganjuri yang dipimpinEkonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani. Ada tiga parameter utama penilaian, yaitu kinerja keuangan dengan bobot penilaian 40 persen, survei ke pelaku pasar dan stakeholder perusahaan dengan bobot 30 persern serta adjustment juri sebesar 30 persen.

Usaimelewati proses penjurian, terpilih delapan CEO di beberapa kategori yang ditetapkan sebagai TokohFinansial Indonesia 2021. Delapan CEO inimenyisihkan 16 nominator lainnya. Tema dalam pemilihan TFI tahun ini adalah kiprah para CEO menghadapi pandemi, digitalisasi, danpenerapan Environment, Social, Governance (ESG).(*)