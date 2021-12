Cara Pemerintah Stabilkan Harga Minyak Goreng yang Capai Rp 19 Ribu per Liter

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana memakai dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menstabilkan harga minyak goreng. Kementerian Perdagangan telah membawa usulan ini ke Kementerian Koordinator bidang Perekonomian untuk dibahas.

"Ini sudah kami sampaikan ke Kemenko [Perekonomian], tetapi belum bisa disampaikan detailnya," kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan, Selasa, 14 Desember 2021.

BPDPKS mengelola dana yang bersumber dari pungutan ekspor CPO dan produk turunannya. Badan layanan umum tersebut sempat memproyeksikan potensi dana yang dihimpun pada 2021 mencapai Rp 45 triliun jika harga CPO stabil di kisaran US$ 870 per ton.

Harga minyak goreng curah hingga kemasan terpantau masih stabil tinggi di atas harga acuan Rp 11 ribu per liter, seiring dengan harga minyak sawit mentah atau CPO yang berada di atas US$ 1.000 per ton.

Kemendag melaporkan harga CPO internasional telah menyentuh US$ 1.305 per ton, harga ini 27,17 persen lebih tinggi daripada harga pada awal 2021. Kenaikan harga CPO memicu kenaikan harga minyak goreng curah yang kini telah menyentuh Rp 17.600 per liter dan minyak goreng kemasan di level Rp 19 ribu per liter.

Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Isy Karim mengatakan kementerian dan lembaga terkait akan membahas solusi harga minyak goreng yang tinggi, termasuk soal usul penggunaan dana BPDPKS untuk stabilisasi harga minyak goreng.