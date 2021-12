Daftar Promo Restoran untuk Harbolnas 12.12, dari McDonald's hingga Hokben

TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari belanja online nasional atau Harbolnas 12.12 sejumlah restoran menggelar program promo dan diskon. Promo yang diberikan berupa harga diskon atau harga spesial.

Berikut daftar diskon yang diberikan di harbolnas 12.12 tahun 2021 ini :

1. McDonalds

McDonalds memberi diskon 30 persen atau Rp 30 ribu dari Aplikasi McDonald’s untuk pembelian menu McD. Diskonnya hanya berlaku 1 hari.

2. Hokben

Hoka-hoka Bento atau Hokben memberi diskon hingga 69 persen pada Harbolnas 12.12.

3. Teguk Indonesia

Teguk Indonesia memberikan promo Thai Tea Boba Rp 7.000, Ini Teh Strawberry Rp 10 ribu, Taro Cheese Rp 13 ribu.

4. Golden Lamian

Golden Lamian menawarkan promo buy 2 get 1 all main dish. Caranya, konsumen mendownload aplikasi Line, dan add Official Account Line @goldenlamian.

5. Xi Boba

Xi Boba menawarkan Brown Sugar Boba Fresh Milk dengan Rp 1.200 untuk setiap pembelian Biscoff Series atau Matcha Series.

6. Tokyo Belly

Dengan tema HARBOWLNAS 12.12, Tokyo Belly menawarkan promo se-mangkok Ramen dengan harga Rp 12 pada tanggal 12 Desember 2021 untuk 120 orang pertama di seluruh outlet Tokyo Belly (Jakarta, Tangerang, Bogor, Surabaya).

BISNIS

