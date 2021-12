IHSG Melemah ke 6.612 di Sesi I, Samuel Sekuritas: BBCA Paling Banyak Dilepas Asing

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Sahm Gabungan alias IHSG terpantau melemah di sesi pertama hari ini dengan menutup sesi di level 6.612,1. Angka tersebut 0,47 persen lebih rendah dari angka penutupan kemarin yang di level 6.643,9.

"Sebanyak 250 saham menguat, 250 melemah, dan 184 stagnan pada sesi pertama perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,7 triliun," dinukil dari analisis Tim Riset PT Samuel Sekuritas Indonesia, Jumat, 10 Desember 2021.

Di akhir sesi pertama hari ini, tercatat angka jual bersih investor asing sebesar Rp 472,2 miliar di pasar reguler. Sementara itu, di pasar negosiasi tercatat beli bersih investor asing sebesar Rp 138,2 juta.

Saham Bank BCA (BBCA) menjadi saham yang paling banyak dilepas investor asing di sesi pertama hari ini, dengan nilai net sell sebesar Rp 176,8 miliar, diikuti BBRI Rp 125,2 miliar dan BMRI Rp 98,5 miliar.

Adapun saham Bank Jago (ARTO) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di pasar reguler pada sesi pertama hari ini, dengan nilai net buy asing mencapai Rp 63,7 miliar, disusul YULE Rp 32,7 miliar, dan LPPF Rp 14,4 miliar.

Dengan demikian, saham pengisi lima besar top gainer di sesi pertama ini antara lain IPPE yang naik 34,8 persen ke Rp 182 per saham, TNCA yang naik 25 persen ke Rp 1.925 per saham, HDFA yang naik 24,1 persen ke Rp 278 per saham, EPAC yang naik 22,1 persen ke Rp 61 per saham, serta AMAR yang naik 21 persen ke Rp4 26 per saham.

Sementara itu, lima besar saham di daftar top loser sesi pertama hari ini antara lain SONA yang turun 6,9 persen ke Rp 4.860 per saham, TAYS yang turun 6,9 persen ke Rp 266 per saham, BLTZ yang turun 6,9 persen ke Rp 3.070 per saham, BESS yang turun 6,8 persen ke Rp 1.160 per saham, serta KUAS yang turun 6,8 persen ke Rp 150 per saham.

Adapun IHSG kemarin di sesi kedua perdagangan ditutup menguat di level 6.643,9. Posisi ini 0,6 persen lebih tinggi dibandingkan angka penutupan sehari sebelumnya di 6.603,7.

Disclaimer: Berita ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Samuel Sekuritas Indonesia. Berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca.

