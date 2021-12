UMKM EXPO (RT) Brilianpreneur 2021: UMKM Indonesia Tembus Pasar Global

INFO BISNIS - Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terusmenjadi perhatian utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai bank terbesar di Indonesia. Jelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) BRI ke-126, BRI pun mewujudkan dukungan tersebu tmelalui penyelenggaraan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021.

Rangkaian acara yang berlangsung pada 9-16 Desember 2021 ini mengusung tema "Dari Indonesia untuk Dunia". Sebanyak 500 UMKM yang terpilih menjadi peserta.

Dalam opening ceremony virtual pada Kamis 9 Desember, hadir Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN RI Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki, Komisaris Utama BRI Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama BRI Sunarso.

Direktur Utama BRI Sunarsomengatakan, BRI terus mempersiapkan journey nasabah UMKM untuk naik kelas. Salah satu strategi yang dilakukan adalah mendorong nasabah UMKM menembus pasar ekspor melalui event UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021.

“BRI sebagai bank yang fokus kepada bisnis UMKM, secara konsisten melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan UMKM. Semoga event inidapatberjalan lancar dan memberikan dampak positif pada kemajuan dan pengembangan kapasitas UMKM Indonesia. Hal ini akan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Menteri BUMN RI Erick Thohir juga mendorong masyarakat untukt erus bangga memakai produk asal Indonesia. UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 dinilai penting sebagai momentum UMKM untuk survive dan menjawab tantangan dalam pemulihan ekonomi.“UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 bertujuan meningkatkan kualitas UMKM agar naik kelasbaik secara mindse tmaupun omzet,” ujarnya.

Selama situasi pandemi, BRI terus berupaya menyelamatkan UMKM melalui restrukturisasi kredit dengan total Rp241 triliun kepada lebih dari 2,9 juta nasabah.Sampai Oktober 2021, outstanding kredit direstrukturisasi BRI juga menurun menjadi Rp163 triliun untuk 2,2 juta nasabah. Adapun untuk penyaluran kredit BRI hingga September 2021, nilainya mencapai Rp749,3 triliun atau setara 80,5 persen dari total Kredit BRI yang sebesar Rp 877,6 triliun.

Dalam acara UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021, BRI telah mengundangbuyer internasional dari 30 negara yang akan dipertemukan dalam business matching. Selain itu juga dihadirkan berbagai talkshow cerita inspiratif sebagai motivasi untuk pelaku UMKM. Direktur Utama BRI, Sunarso sebagai seorang banker.membagikan pengalamannya memajukan dan mengembangkan UMKM Indonesia.

Kemudian akan tampil juga Indrawan Nugroho, seorang konsultan inovasi dan YouTuber, Chitra Subijakto, perancang busanasekaligus peraih beberapa penghargaan penggiat lingkungan dan AngkieYudistia, seorang difabel dan pendiri usahaThisable Enterprise.

Acara ini juga digelar workshop DIY (Do It Yourself) Yuk Berkreasi pelatihan membuat rajutan crochet dan macramé. Kegiatan ini juga dilengkapi teknik unik, yakni Suminagashi Art atauseni membuat pola motif kain di atas air.

Untuk podcast BRILIANPRENEUR 2021, para selebriti dan pelaku UMKM inspiratif akan membahas pengelolaan bisnis di kalangan generasi milenial. Pengisi acaranyaantara lain Ivan Gunawan, Gading Marten, Tarra Budiman, AriyArka, TasyaFarasya, Ken &Grat, dan Diana Henry.

Poin paling menarik, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 akan menampilkan konsep thematical outdoor yang menghadirkan lima destinasi wisata di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Borobudur, Toba, Ubud (Bali), dan Tanjung Kelayang (Belitung).

Selama acara UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021, nasabah BRI dapatmenikmati berbagai promo menarik berup adiskon dan cashback jika melakukan pembelian produk UMKM via e-commerce Shopee dan PADI UMKM. Penawaran ini berlaku dengan menggunakanKartu Debit dan Kredit BRI hingga 31 Desember 2021.(*)