Investasi Pembangunan Hotel Bintang 4-5 di Labuan Bajo Dihentikan Oktober 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina mengatakan investasi pembangunan hotel bintang 4 hingga bintang 5 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggar Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan dihentikan mulai Oktober 2022.

"Sekarang ini sudah ada moratorium bahwa tahun depan (2022) pembangunan hotel bintang 4 maupun bintang 5 akan dihentikan bulan Oktober," katanya saat hadir sebagai nara sumber acara Customer Experience (CX) Summit 2021 yang digelar Telkom Indonesia saat diikuti secara virtual dari Kupang, Kamis, 9 Desember 2021.

Pengembangan aspek hospitality di Labuan Bajo akan fokus pada hotel bintang 3 dan rumah penginapan (homestay), katanya dalam acara bertema "Reinventing CX in Travel and Tourism Industry in The New Normal Era."

Dengan kebijakan ini, kata dia, diharapkan usaha masyarakat setempat di sektor pariwisata seperti rumah penginapan atau hotel kecil bisa bertumbuh untuk meningkatkan perekonomian.

"Jadi masyarakat bisa menikmati 'kue' dari pengembangan pariwisata kita di Labuan Bajo," katanya.

Shana Fatina mengatakan Labuan Bajo saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas di Tanah Air yang memiliki wisata unggulan Taman Nasional Komodo.

Ia menyebutkan pembangunan tersebut seperti water front city, kawasan Puncak Waringin, wisata Batu Cermin, maupun fasilitas baru di Pulau Rinca.

"Upaya ini merupakan bagian dari menjadikan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang berkualitas premium, berkelanjutan, dan berkelas dunia," katanya.

Shana Fatina menambahkan pengembangan Labuan Bajo terus didorong juga untuk menyambut kegiatan besar yaitu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023 mendatang.

"Jadi Labuan Bajo terus didandani sehingga lebih siap untuk menjadi destinasi wisata premium berkelas dunia," katanya.

