Terkini Bisnis: Sri Mulyani di Hari Antikorupsi, Pengelola KRL Diadukan ke KPPU

TEMPO.CO, Jakarta -Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu pagi, 8 Desember 2021, dimulai dari Menkeu Sri Mulyani meminta pejabat Kemenkeu tidak berpura-pura di depan anak buahnya hingga Kereta Commuter Indonesia resmi dilaporkan ke KPPU.

Adapula berita tentang Garuda dan Citilink akan menyesuaikan frekuensi penerbangan setelah PPKM Level 3 Natal dan Tahun Baru batal dan Presiden Jokowi meresmikan Bandar Udara Tebelian.

Berikut empat berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang pagi ini:

1. Hari Antikorupsi, Sri Mulyani Minta Pejabat Kemenkeu Tak Pura-pura ke Anak Buah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pejabat Kementerian Keuangan tidak sekadar memberi retorika antikorupsi kepada anak buah masing-masing. Menurut dia, anak buah akan melihat apakah pesan yang disampaikan atasannya juga dijalankan dengan kehidupan sehari-hari.

"Sehingga Anda menjadi role model, Anda adalah satu dengan nurani Anda, sehingga tidak ada kepura-puraan," kata dia dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di Kemenkeu, Rabu, 8 Desember 2021.

Ia mengingatkan bahwa teknologi digital saat ini bisa merekam segala hal dari seseorang. Sehingga, pejabat kini tak bisa sekedar bersikap tone at the top atau memberi arahan saja, tapi juga walk the talk atau menerapkan langsung arahannya tersebut,

Sri Mulyani menyebut pesan ini sudah beberapa kali disampaikan kepada wakil menteri keuangan, pejabat eselon satu, dan pejabat lainnya di Kemenkeu. Ia mengingatkan bahwa anak buah akan melihat bagaimana atasannya bersikap, memimpin, dan membuat keputusan.

"Dari hal-hal kecil saja, apa yang dimakan oleh pimpinan kita, bagaimana spend weekend dengan keluarga, dia pakai baju apa, tas dan arloji merek apa, itu dilihat," kata dia.

