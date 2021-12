Soal Penempatan Pekerja Migran ke Malaysia, Menaker Tunggu MoU Buruh Domestik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah baru akan membuka penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia apabila nota kesepahaman penempatan dan perlindungan pekerja domestik selesai.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia akan menyelesaikan terlebih dahulu MoU Penempatan dan Perlindungan Pekerja Domestik sebelum membuka penempatan PMI ke Malaysia," kata Ida Fauziyah dinukil dari keterangan di laman Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 7 Desember 2021.

Hal tersebut disampaikan Ida setelah menerima kunjungan kehormatan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan, di ruang kerjanya, Kantor Kemnaker Jakarta, kemarin.

Pertemuan kedua pejabat negara tetangga tersebut bertujuan membahas isu-isu terkait negosiasi tentang nota kesepahaman penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) domestik atau Memorandum of Understanding (MoU) for the Recruitment of Domestic Workers from Indonesia.

Dalam pertemuan selama 60 menit tersebut, Ida Fauziyah berpendapat tim teknis kedua negara perlu segera berunding kembali dan mempercepat penyelesaian draft MoU penempatan PMI sektor domestik ke Malaysia melalui skema One Channel System, yang merupakan integrasi dari aplikasi online SIAPKERJA (termasuk di dalamnya aplikasi SISKOPMI) milik Indonesia dan aplikasi online Foreign Workers Centralized Management System (FWCMS) milik Malaysia.

Ida mengatakan keharusan penempatan PMI domestik ke Malaysia dengan mekanisme satu kanal, sesuai kesepakatan leaders (pimpinan) kedua negara. Ia juga meminta komitmen pihak Malaysia untuk menghapuskan mekanisme perekrutan melalui direct hiring atau perpanjangan kontrak kerja kerja PMI dengan majikan yang sama tanpa melalui Agency maupun jasa P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) di Indonesia.