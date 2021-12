Bursa Kripto: Bitcoin, Solana, hingga Dogecoin Kompak Melemah

TEMPO.CO, Jakarta -Harga kripto berkapitalisasi pasar besar (big cap) terpantau masih cenderung melemah pada Senin pagi waktu Indonesia, 6 Desember 2021. Meskipun, beberapa kripto mulai kembali menguat tipis.

"Berdasarkan coinmarketcap.com, bitcoin (BTC) juga melemah 0,06 persen ke US$ 48.953 per koin. Kemudian, binance coin (BNB) minus 2,2 persen ke US$ 548,12 per koin dan solana (SOL) jatuh 0,88 persen ke US$ 193,29 per koin," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Senin, 6 Desember 2021.

Begitu pula dengan cardano (ADA) melemah 0,72 persen ke US$ 1,37 per koin, ripple (XRP) terkontraksi 3,13 persen ke US$ 0,8 per koin, dan dogecoin (DOGE) minus 0,9 persen ke US$ 0,17 per koin. Tak ketinggalan, Shiba Inu (SHIB) dan binance USD (BUSD) juga berada di zona merah, masing-masing melemah 0,92 persen ke US$ 0,00003 per koin dan minus 0,08 persen ke US$ 0,99 per koin.

Kendati begitu, Ibrahim melihat beberapa kripto lainnya berhasill unjuk gigi di zona hijau. Ethereum (ETH) misalnya menguat 1,39 persen ke US$ 4.157 per koin. Lalu, tether (USDT) naik tipis 0,04 persen ke US$ 1 per koin. Selain itu, USD coin (USDC) menguat 0,02 persen ke US$ 0,99 per koin dan polygon (MATIC) melejit 2 persen ke US$ 1,96 per koin.

Menukil laporan Forbes, Ibrahim berujar akibat kemerosotan tersebut, kapitalisasi pasar kripto menguap sekitar US$ 300 miliar atau lebih dari Rp 4.300 triliun (kurs Rp 14.400/US$) hanya dalam tempo dua hari.