Samuel Sekuritas: IHSG di Zona Hijau, Saham Telkom Sumbang Poin Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta -Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bertahan di zona hijau di sesi kedua perdagangan hari ini, menutup sesi di level 6.547,1 atau +0,13 persen lebih tinggi dibandingkan angka penutupan pekan lalu (6.538,5).

"Sebanyak 222 saham terpantau menguat, 308 saham melemah, dan 158 saham stagnan pada akhir sesi perdagangan hari ini, dengan nilai transaksi mencapai Rp 12,4 triliun," kata tim analis Samuel Sekuritas, Senin sore, 6 Desember 2021.

Di akhir sesi kedua hari ini, tercatat angka jual bersih investor asing sebesar Rp 183,7 miliar di pasar reguler, sementara di pasar negosiasi tercatat jual bersih asing sebesar Rp 27,3 miliar.

Saham dengan nilai net buy asing tertinggi di pasar reguler: CMRY (Rp 140,6 miliar), ARTO (Rp 50,8 miliar) dan HRUM (Rp 44,5 miliar). Saham dengan nilai net sell asing tertinggi di pasar reguler: ASII (Rp 115,6 miliar), BBRI (Rp 66 miliar), dan BBCA (Rp 35,1 miliar).

Saham Telkom Indonesia (TLKM) menjadi saham yang menyumbang poin paling banyak untuk IHSG hari ini (top leading movers) dengan sumbangan +9,77 poin, disusul INTP--yang hari ini memulai proses buyback dengan nilai maksimum sebesar Rp 3 triliun yang akan berlangsung selama tiga bulan.

Sementara itu, saham e-commerce Bukalapak.com (BUKA) menjadi saham yang paling banyak mengurangi poin IHSG hari ini (top leading movers), mengurangi -3,14 poin, disusul ASII (-2,72 poin) dan BRIS (-1,97 poin).

Indeks sektor energi (IDXENERGY) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi perdagangan hari ini (+0,9 persen), disusul indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) (+0,6 persen), dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) (+0,6 persen).

Sementara itu, indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) menjadi indeks sektoral yang melemah paling dalam di sesi perdagangan hari ini (-1,3 persen), disusul indeks sektor kesehatan (IDXHEALTH) (-1,2 persen) dan indeks sektor industri (IDXINDUST) (-0,8 persen).

Keempat saham emiten pendatang baru di bursa hari ini menutup sesi perdagangan pertamanya di posisi yang beragam; ketika saham Wira Global Solusi (WGSH) dan Cisarua Mountain Dairy (CMRY) atau Cimory berhasil menutup sesi perdagangan hari ini di zona hijau, masing-masing demgan kenaikan +10 persen ke Rp 154 per saham (WGSH) dan +10,71 persen ke Rp 3.410 per saham (CMRY), saham Widodo Makmur Perkasa (WMPP) turun ke level Rp 155 per saham (-0,63 persen), sementara saham Jaya Swarasa Agung (TAYS) amblas ke titik ARBnya di level Rp336 per saham (-6,67 persen).

Lima besar top gainer hari ini (berdasarkan persentase kenaikan) adalah BBYB (+25 persen ke Rp 2.750 per saham); OASA (+25 persen ke Rp 290 per saham); MSIN (+24,6 persen ke Rp 910 per saham); RONY (+16,8 persen ke Rp 292 per saham); GEMS (+15,5 persen ke Rp 4.900 per saham).

Lima besar top loser hari ini (berdasarkan persentase penurunan) adalah MRAT (-6,9 persen ke Rp 266 per saham); BEST (-6,9 persen ke Rp 1.540 per saham); BUKA (-6,9 persen ke Rp 456 per saham); LUCK (-6.9 persen ke Rp 402 per saham); BRNA (-6,9 persen ke Rp 1.145 per saham).

