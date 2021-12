Luhut Sebut Nilai Belanja Turis di Bali Kalah Ketimbang di Kuala Lumpur

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mempersoalkan nilai pengeluaran turis di Bali ternyata masih lebih kecil ketimbang yang dibelanjakan di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ia menyayangkan hal tersebut karena Bali merupakan satu wilayah dengan sebaran wisatawan paling tinggi baik dari mancanegara maupun domestik. Bahkan jika dilihat secara keseluruhan, data pada tahun 2018 menunjukkan pengeluaran turis per malam di Indonesia masih lebih kecil dibandingkan negara lain di Asia.

"Bisa dilihat dari tabel, kalau Indonesia masih di bawah Malaysia," ucap Luhut dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) secara daring di Jakarta, Rabu, 1 Desember 2021.

Paparan yang disampaikan Luhut mengutip data Mastercard yang dirilis pada tiga tahun silam. Secara rinci disebutkan pengeluaran turis per malam di Bali sekitar US$ 125 atau lebih rendah ketimbang belanja turis di Kuala Lumpur, Malaysia, sebesar US$ 142.

Sedangkan pengeluaran turis per malam di Osaka (Jepang) sebesar US$ 223 dan di Phuket (Thailand) sebesar US$ 247. Sementara belanja turis di Singapura per malam sebesar US$ 272.

Lebih jauh, menurut Luhut, pandemi Covid-19 telah memicu pergeseran paradigma dari pariwisata berbasis kuantitas menjadi pariwisata berkualitas. Paradigma ini pada akhirnya membuat wisatawan berpengeluaran tinggi lebih diutamakan dibandingkan tingginya jumlah wisatawan berpengeluaran rendah.

"Maka kita harus buat yang berkualitas," kata Luhut.

Dalam kesempatan itu Luhut juga menyebut terkonsentrasinya sebaran wisatawan mancanegara di Bali merupakan masalah utama pariwisata.

Sejak 2015-2019, kata dia, kunjungan turis asing ke Bali terus naik dengan kontribusi 63,4 persen terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Walau didominasi turis asing, Luhut juga menyebut kunjungan wisatawan domestik pun terus meningkat ke Bali.

