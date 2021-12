BRILIANPRENEUR 2021 Majukan UMKM Indonesia ke Kancah Dunia

INFO BISNIS- Untuk mendukung industri kreatif Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia menembus pasar global, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali menggelar pameran virtual UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021. Rangkaian acara akan berlangsung pada 1-16 Desember 2021 dengan mengusung tema "Dari Indonesia untuk Dunia". Peserta yang berpartisipasi mencapai 500 UMKM yang telah terpilih melalui serangkaian proses kurasi. Pameran ini pun menjadi bazar virtual terbesar yang diselenggarakan oleh BRI.

Dalam press conference secara virtual pada Rabu 1 Desember, Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, saat ini ekonomi Indonesia dan dunia mulai bangkit dari keterpurukan akibat pandemi. Penyelenggaraan UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 ini diharapkan dapat menjadi momentum kebangkitan sektor UMKM sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, Direktur Bisnis Konsumer Handayani, Senior Executive Vice President Treasury and Global Services BRI Achmad Royadi dan CEO PT Siger Jaya Abadi Yoga Sadana, selaku perwakilan peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

“Program BRILIANPRENEUR menjadi salah satu langkah nyata dan komitmen BRI sebagai agent of development untuk turut bertanggung jawab memajukan UMKM Indonesia,” kata Sunarso. Sebagai bank yang berfokus pada sektor UMKM, BRI melihat peluang besar bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar global. Hasil karya anak bangsa dinilai memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk dari negara-negara lain.

Seperti tahun sebelumnya, pameran virtual ini akan menghadirkan sensasi pameran nyata di dunia maya sekaligus memberikan pengalaman 3D kepada pengunjung. Selain itu, UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 juga menampilkan konsep thematical outdoor yang menghadirkan lima destinasi wisata di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Borobudur, Toba, Ubud (Bali), dan Tanjung Kelayang (Belitung). Sebagai pelengkap acara, akan ditampilkan Music Performance, Coaching Clinic, Inspiration Talk, Do It Yourself (Yuk Berkarya), Podcast, dan Business Matching yang berisi pelatihan dan workshop untuk pelaku UMKM.

Sunarso juga mengungkapkan, BRI akan memberikan bimbingan berkelanjutan untuk menjangkau pasar yang lebih luas bagi UMKM. Pelatihan ini ditujukan agar pelaku usaha dapat mencapai standar produk internasional. “Narasumber yang dihadirkan mereka yang ahli, berpengalaman dan memiliki expertise di bidangnya masing-masing. Salah satu pembahasan yang diangkat mencakup bidang pemasaran global dan ekspor barang, serta prosedur legal dan administrasi ekspor produk ke mancanegara,” ujar Sunarso.

CEO PT Siger Jaya Abadi Yoga Sadana sebagai perwakilan peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR mengatakan, tambahan bekal wawasan dan pengetahuan dalam event ini akan bermanfaat untuk mengoptimalkan penetrasi produknya di kancah global.

“Selain itu, melalui berbagai pelatihan dan workshop, saya yakin pelaku UMKM Indonesia lebih siap dan mampu bersaing di kancah internasional. Kapasitas produksi dan kualitas pelaku UMKM juga akan meningkat,” ujarnya.

Dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 ini, akan hadir 105 potensial buyers dari 30 negara. BRI terus membuka akses pasar lokal dan global bagi pelaku UMKM Indonesia lewat sesi kegiatan Business Matching. Melalui kesempatan tersebut, buyer internasional dan UMKM peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 dapat bertemu melakukan transaksi bisnis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Selama acara UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021, nasabah BRI dapat menikmati berbagai promo menarik berupa diskon dan cashback hingga 31 Desember 2021. Promo tersebut dapat diperoleh jika melakukan pembelian produk via e-commerce Shopee dan PADI UMKM, serta melakukan pembayaran menggunakan debit dan kartu kredit BRI. Seluruh rangkaian kegiatan dapat diakses melalui website brilianpreneur.com, YouTube BRI, dan media sosial BRI lainnya.(*)