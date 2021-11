Xpora Virtual Golf Tour Sukses Gairahkan UMKM Pariwisata

INFO BISNIS-Rangkaian Kompetisi Xpora Virtual Golf Tour 2021 telah usai dengan meninggalkan banyak optimisme. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) selaku sponsor utama pun meyakini ajang golf bergengsi ini telah sukses menjadi momentum pelaku UMKM mengakselerasi kinerjanya di akhir tahun.

Corporate Secretary BNI Mucharom mengatakan kompetisi golf ini memang digelar sebagai sebuah upaya untuk mendorong masyarakat berperilaku hidup sehat, dan meningkatkan imun dengan berolahraga. Namun, di luar itu, kompetisi ini menjadi momentum untuk mengerek optimisme di industri pariwisata nasional, khususnya Bali.

Mucharom menuturkan, Xpora Virtual Golf Tour telah melibatkan banyak pelaku usaha khususnya di segmen UMKM dalam penyelenggaraannya. Pelaku wong cilik ikut terlibat dalam pemenuhan konsumsi, hingga pakaian dari para peserta. Produk lokal tersebut pun antara lain merk pakaian Birdie dan Oloro.

Penyelenggaraan Putaran final Xpora Virtual Golf Tour 2021 di Bali pun telah membuat banyak hotel kembali meningkat okupansinya. Peserta yang datang dari 6 kota pun tentunya telah mengalokasikan belanja berwisata yang tentunya berefek positif pada berbagai sektor ekonomi Bali.

"Itulah mengapa kami mengadakan kompetisi Golf di Indonesia saja. Xpora Virtual Golf Tour 2021 memang ajang kompetisi olahraga, tetapi lebih jauh lagi ini adalah ajang pelaku UMKM untuk meningkatkan kembali kinerjanya," ujarnya di Badung, Bali pada Minggu, 28 November 2021.

Lebih lanjut, Mucharom menuturkan Bali sendiri merupakan jendela wisata Indonesia di mata dunia yang memiliki banyak UMKM tangguh di kancah internasional.

"Tentunya ke depan, BNI akan proaktif menciptakan lebih banyak UMKM go global melalui BNI Xpora," katanya.

Adapun, penyelenggaraan Xpora Virtual Golf Tour ini digelar dalam rangkaian kompetisi yang diikuti oleh sekitar 1.000 pegolf. Brand Ambassador BNI Luna Maya dan Sigi Wimala pun dihadirkan untuk memeriahkan kompetisi golf nasional bergengsi ini.

Mucharom menuturkan ajang ini mendapat banyak animo positif dari banyak pegolf milenial dan pemula. Xpora Virtual Golf Tour 2021 juga mampu menjadi pembuktian Golfer wanita untuk menunjukkan kemahirannya di cabang olahraga bergengsi ini. Hal ini menunjukkan bahwa golf adalah olahraga yang layak dimainkan oleh semua orang, tanpa ada batasan umur dan gender.

"Kami berharap, suatu saat nanti, akan muncul pemain golf yang membawa harum nama Indonesia di kancah Internasional. Dan kami sebagai Bank Internasional tentu akan selalu berkomitmen mendukung mereka," katanya.

Sebelumnya, Direktur Human Capital dan Kepatuhan BNI Bob Tyasika Ananta menekankan adanya filosofi golf, dimana hal paling penting bukanlah pukulan yang dilakukan saat ini melainkan pukulan selanjutnya.

"Ini bisa juga dapat diadopsi bagi para pelaku UMKM. Hal terpenting bukan langkah saat ini melainkan langkah selanjutnya untuk mencapai target. The important thing is the next shot," ujarnya.

Bob pun menuturkan, penyelenggaraan kompetisi ini sangat bertepatan dengan periode pemulihan ekonomi akhir tahun. Penyebaran pandemi di Indonesia terus menunjukkan tren yang sangat menggembirakan, sehingga mendorong banyak pelaku usaha untuk menyusun langkah-langkah ekspansi.

Dia melanjutkan Kompetisi Xpora Virtual Golf Tour 2021 masih dilakukan secara Hybrid, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Namun, hal ini tidak mengurangi keceriaan sekaligus semangat para peserta untuk berkompetisi secara sengit.

"Perlahan tapi pasti pandemi akan terkendali. Namun, kita sendiri juga telah terbiasa dengan kenormalan baru. Semangat peserta di Xpora Virtual Golf Tour 2021 ini menjadi tanda bahwa masyarakat kita adaptif dan selalu memiliki semangat dan optimisme untuk tumbuh," katanya. (*)