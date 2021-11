RI Teken Kerja Sama Bisnis Rendang Rp 43 M dengan Perusahaan Bulgaria

TEMPO.CO, Jakarta -Duta besar RI untuk Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta memperkenalkan program 'Rendang Goes to Europe'. Program ini digelar untuk memperkenalkan budaya dan kuliner Indonesia, setelah sebelumnya ia juga mempromosikan jamu, sepeda kayu, konveksi apparel olahraga di sana.

Untuk memperkenalkan rendang, Iwan menggandeng pakar kuliner nusantara William Wongso. Ia pun berhasil menggaet perjanjian investasi dengan Bela Ltd, sebuah perusahaan di Bulgaria untuk membuat makanan olahan daging asal Sumatera Barat itu bisa didistribusikan ke kawasan lain di Eropa.

Penandatanganan kerja sama bisnis itu dilakukan pada Minggu, 28 November 2021. “Nilai investasinya US$ 3 juta (setara Rp 42,9 miliar dengan kurs Rp 14.300 per dolar AS). Pasarnya tidak hanya di Bulgaria, tapi Bulgaria ini akan kami dijadikan ‘hub’ atau penghubung untuk pasar rendang ke Eropa, khususnya negara-negara Balkan,” kata Iwan Bogananta dalam keterangan tertulis, Minggu.

Iwan menyatakan, KBRI Bulgaria merasa gembira bisa lebih membuat rendang lebih terkenal di negara kawasan Eropa Timur itu. Adanya program tersebut, kata dia, bukan berarti orang Eropa belum mengenal rendang.

“Selama ini sudah, tapi akan lebih kita masifkan lagi, sehingga dari situ rasa cinta mereka pada negara produsen rendang akan semakin kuat,” kata Iwan.

Selama di Sofia, sederet kegiatan menanti William Wongso, yang khusus didatangkan KBRI untuk mempopulerkan kuliner nusantara. Agenda-agenda itu antara lain pengambilan gambar dengan BTV, sebuah stasiun televisi di Bulgaria. Pemilik ‘William Gourmet Catering’ itu tampil dalam program bertema ‘Indonesia Spice Up the World’.

Di acara ini, William Wongso beraksi memasak rendang serta mengajarkan masyarakat Eropa tips makan rendang ala mereka, yakni dengan dikombinasikan sandwich dan salad.

Selain itu, pria yang kerap memandu program kuliner di televisi ini juga berdiskusi dengan warga negara Indonesia di Bulgaria, berlokasi di Yati Cooking Resto, sebuah restoran Indonesia di Sofia.“Di sini, beliau berbagi tips masak enak ala William Wongso,” kata Iwan Bogananta. Agenda lain yakni penandatanganan kerjasama produksi rendang itu.

“Sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa mengajak perusahaan di Bulgaria untuk berinvestasi, memproduksi, dan memasakarkan makanan kebanggaan Indonesia,” ujar Iwan Bogananta.

