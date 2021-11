Terpopuler Bisnis: Hemat Triliunan dari LPG Diganti, Calon Presdir CIMB Niaga

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin, 23 November 2021, dimulai dari rencana penggantian LPG dengan DME bakal membuat negara bisa berhemat hingga Rp 20 triliun per tahun.

Selanjutnya berita rekam jejak calon Presdir Bank CIMB Niaga Lani Darmawan hingga Menaker diminta turun tangan lindungi pekerja Indosat akibat IM2 berhenti beroperasi.

Adapula berita tentang Erick THohir sentil toilet SPBU berbayar dan perputaran uang di sekitar Sirkuit Mandalika saat World Superbike dan IATC.

Berikut lima berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Selasa kemarin:

1. Bahlil Lahadalia: Negara Hemat Rp 20 Triliun Kalau Ganti LPG dengan DME

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan tujuan penggantian Liquified Petroleum Gas (LPG) dengan Dimethyl Ether (DME) di masyarakat dalam waktu dekat. Menurut dia, rencana ini bakal membuat negara bisa berhemat hingga Rp 20 triliun per tahun.

"Karena harga DME tidak sebesar LPG," kata Bahlil dalam acara BeritaSatu Economic Outlook 2022 pada Selasa, 23 November 2021.

Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia mengimpor 5,5 juta ton LPG per tahun. Harga LPG di pasaran dunia yaitu US$ 850 per ton dan pemerintah mengeluarkan subsidi sekitar Rp 60 sampai 70 triliun per tahun.

Untuk itulah, kata dia, pemerintah bakal menyiapkan DME yang merupakan produk dari hilirisasi batu bara kalori rendah untuk menggantikan LPG. Harganya lebih rendah yaitu US$ 650 sampai 700 per ton. "Sehingga kita bisa efisiensi Rp 20 triliun per tahun," kata dia.

