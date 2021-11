ESDM Prediksi Investasi Hilir Migas Konsisten Tumbuh hingga 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memproyeksikan industri hilir minyak dan gas bumi (migas) akan terus meningkat setiap tahun seiring perkembangan industri migas di Indonesia.

"Investasi hilir migas akan terus tumbuh hingga tahun 2024. Ini tentunya menjadi peluang bagi stakeholder migas untuk terlibat di hilir migas," kata Koordinator Pengolahan Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Muhidin dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Minggu 21 November 2021.

Pemerintah memperkirakan investasi hilir migas tahun 2021 sebesar 4,4 miliar dolar AS dan tahun 2022 mencapai 9,181 miliar dolar AS. Kemudian, investasi tahun 2023 diperkirakan 11,22 miliar dolar AS dan investasi pada 2024 mencapai 10,77 miliar dolar AS.

Muhidin menyampaikan realisasi investasi hilir migas hingga kuartal ketiga tahun ini masih didominasi oleh bidang pengangkutan migas sebesar 1,176 miliar dolar AS. Selanjutnya investasi di bidang pengolahan, penyimpanan dan niaga.

Sejumlah proyek hilir migas yang menjanjikan, antara lain proyek kilang minyak dan petrokimia yang saat ini sedang berjalan dan diharapkan rampung mulai 2022 hingga 2027 mendatang.

Investasi lima proyek peningkatan kapasitas kilang eksisting dan satu kilang minyak baru diperkirakan 43 miliar dolar AS. Total kapasitas setelah seluruh proyek tersebut on stream sebesar 1,4 juta barel per hari dan produksi produk BBM menjadi 1,2 juta barel per hari.