Harga Tiga Bahan Pokok yang Naik Menjelang Nataru, Ini Daftarnya

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga bahan pokok terpantau melonjak menjelang libur Natal dan tahun baru. Ketiganya adalah minyak goreng, telur ayam ras, dan cabai rawit hijau.

Fluktuasi harga pangan ini diakui oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Beberapa waktu lalu, Lutfi memastikan kementeriannya akan terus menjaga agar stok dan harga bahan pokok terjangkau oleh masyarakat.

“Kita memastikan stoknya dan harganya terjangkau,” ujar Lutfi seperti dikutip Bisnis, Senin, 15 November 2021.

Tempo menelusuri harga terkini tiga bahan pokok yang mengalami peningkatan tersebut. Melalui situs resmi Pusat informasi Harga Pangan Strategis Nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi untuk cabai rawit hijau.

Harga cabai rawit hijau terkerek sekitar 0,8 persen atau rata-rata Rp 300 per kilogram. Kini, harga cabai rawit rata-rata berkisar Rp 34.950 per kilo.

Sedangkan harga telur ayam ras segar meningkat menjadi rata-rata Rp 25.350 per kilogram. Kenaikan ini sekitar 0,2 persen dari harga sebelumnya.

Pergerakan harga dengan kenaikan yang tinggi juga tampak untuk bahan pokok minyak goreng kemasan bermerek. Harga minyak goreng rata-rata naik menjadi Rp 18.350 atau 0,55 persen per kilogram.

Adapun harga minyak curah terpantau tetap sekitar Rp 17.500 per kilogram dan gula pasit Rp 13.150 per kilogram. Beberapa bahan pokok sebaliknya terlihat mengalami penurunan harga. Penurunan terjadi untuk harga cabai rawit merah yang menjadi Rp 37.400 dan harga cabai rawit besar yang menjadi Rp 39.700 per kilogram.

FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS

