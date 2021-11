Ekonomi Cina Melambat dan Tapering The Fed, Jokowi: Semuanya Diwaspadai

Karyawan bank mengitung uang 100 dolar amerika di Bank Mandiri Pusat, Jakarta, Selasa, 17 Maret 2020. Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa, semakin tertekan dampak wabah COVID-19. Rupiah ditutup melemah 240 poin atau 1,61 persen menjadi Rp15.173 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.933 per dolar AS. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi Cina yang merupakan mitra dagang Indonesia, dan juga dampak penurunan besaran pembelian obligasi (tapering off) bank sentral AS The Federal Reserve terhadap pasar keuangan domestik.

“Agar semuanya diwaspadai seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok karena ekspor kita ke sana gede, risiko tapering off dari Amerika betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan,” kata Presiden Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 17 November 2021.

Sebagaimana diketahui, penurunan perekonomian Cina, sebagai mitra dagang dan investasi Indonesia, dapat mengakibatkan perlambatan ekspor Indonesia karena permintaan yang tertunda.

Sedangkan sinyalemen tapering off yang semakin kuat dari The Federal Reserve, Bank Sentral AS, bisa mengganggu aliran modal di pasar keuangan domestik. Tapering off menandakan pemulihan ekonomi telah berjalan dan inflasi mulai bergerak sehingga The Fed akan mengurangi penggelontoran stimulus melalui pembelian aset di pasar keuangan.

Presiden Jokowi juga meminta kewaspadaan tinggi terhadap potensi inflasi global, dan fluktuasi harga komoditas. Ia meminta berbagai komoditas asal Indonesia agar melalui tahap industrialisasi sebelum dikirim untuk ekspor, sehingga komoditas tersebut memiliki nilai tambah.

“Karena kita tahu komoditas unggulan ekspor Indonesia melonjak tinggi. Ini umumnya berlangsung hanya 18 bulan. Jadi langkah-langkah antisipasi itu harus diberikan dengan menguatkan pengelolaan industri yang berorientasi ekspor,” ujar Presiden Jokowi.