BNI Luncurkan Kartu Kredit untuk Penggemar Golf

INFO BISNIS -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berkolaborasi dengan Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia (APLGI) dalam peluncuran Kartu Kredit BNI APLGI, Rabu 17 November 2021. Kartu Kredit BNI APLGI memberikan berbagai manfaat serta keuntungan terutama bagi penggemar olahraga golf, baik pegolf lama maupun pegolf pendatang baru.

Peluncuran Kartu Kredit BNI - APLGI dihadiri oleh Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Direktur Bisnis Konsumer BNI Corina Leyla Karnalies, Direktur Corporate Banking Silvano Rumantir, Ketua Umum APLGI H.M Tachril Sapi’ie, Ketua I APLGI Budiarsa Sastrawinata, Ketua II APLGI Daya Zakir, serta Presiden Direktur Visa Indonesia Riko Abdurrahman.

Corina mengatakan BNI dan APLGI selaku asosiasi induk pemilik lapangan golf di seluruh Indonesia memiliki kesamaan visi yakni mengembangkan dan memasyarakatkan olahraga golf di Indonesia. “Kerja sama tersebut sejalan dengan image Kartu Kredit BNI yang dikenal selalu memberikan inovasi dan kemudahan bagi para penggunanya. Selain itu Kartu Kredit BNI pun selalu memberikan program promo menarik termasuk promo untuk transaksi di merchant kategori olahraga,” katanya.

Kartu Kredit BNI - APLGI hadir dalam dua jenis varian kartu, yaitu Platinum dan Signature. Untuk pegolf pendatang baru dari segmen first jobber atau milenial, dapat memiliki kartu Platinum, desainnya vertikal dengan paduan warna yang playful yang cocok dengan karakter milenial.

Pengguna Kartu Kredit BNI - APLGI dapat menikmati diskon hingga 10 persen untuk pembelian membership The Card. The Card merupakan produk loyalty membership yang dimiliki APLGI. Dengan menjadi member The Card, pemegang kartu dapat menikmati diskon hingga 70 persen untuk Green Fee dan diskon 10 persen di Driving Range terpilih ketika bermain di 44 lapangan golf di Indonesia.

Selain itu, pemegang kartu juga akan mendapatkan tambahan Cashback 5 persen untuk green fee di 59 lapangan golf di seluruh Indonesia yang tergabung dalam APLGI. Untuk melengkapi kemudahan bermain golf, Kartu Kredit BNI - APLGI juga menawarkan Cashback tambahan 5 persen untuk setiap transaksi di merchant seperti driving range, perlengkapan dan merchandise golf, serta kafe atau restoran di lapangan golf.

“Agar pelanggan dapat menikmati promo maksimal, kami sarankan untuk segera melakukan pengajuan aplikasi Kartu Kredit BNI APLGI secara online melalui e-form di https://applykartukredit.bni.co.id/bnithecard," ujar Corina. Hingga YTD Oktober 2021 transaksi pembayaran belanja menggunakan Kartu Kredit BNI di merchant kategori golf meningkat 26 persen year on year (yoy).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum APLGI H.M Tachril Sapi’ie menyampaikan pandemi Covid-19 menjadi pemicu meningkatnya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap olahraga golf.

Meningkatnya jumlah penggemar golf dipengaruhi dua hal, yaitu kebijakan Work From Home (WFH) selama masa PPKM, serta preferensi masyarakat untuk memilih olahraga di luar ruangan (outdoor) dan minim kontak fisik dengan orang lain.

"Dengan berkolaborasi bersama BNI melalui peluncuran Kartu Kredit BNI APLGI, kami dapat senantiasa memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak perlu ragu untuk mencoba olahraga golf” kata Tachril.

Teknologi Contactless

Kartu Kredit BNI APLGI dilengkapi teknologi Contactless dari Visa, sehingga dapat digunakan untuk transaksi offline menggunakan mesin EDC secara aman dan nyaman. Teknologi contactless hal lumrah dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin menjadi pilihan karena memungkinkan cara membayar yang cepat, aman, dan nyaman, tanpa sentuh.

Secara global, transaksi Visa contactless atau tap-to-pay semakin bertumbuh dan diadopsi secara luas. Kawasan Asia Pasifik memimpin adopsi pembayaran contactless, yakni lebih dari 50 persen total transaksi kartu Visa menggunakan kartu contactless atau metode tap to pay.

Di sejumlah negara tujuan wisatawan Indonesia, seperti Australia, Singapura, Selandia Baru, dan Taiwan, porsi pembayaran kartu contactless mencapai lebih dari 75 persen dari total transaksi kartu Visa dilakukan secara tatap muka.(*)