Dialog AS-Cina Dinilai Lancar, Rupiah Ditutup Melemah ke Rp 14.220

Aktivitas pelayanan penukaran mata uang asing di kawasan Kwitang, Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2020. Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup berbalik menguat 5 poin atau 0,03 persen ke level Rp14.625 per dolar AS pada Selasa (4/8) sore. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah ditutup melemah 18 poin di level Rp 14.220 per dolar Amerika Serikat. Pada perdagangan sebelumnya, nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 14.202 per dolar AS.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan nilai tukar itu dipengaruhi sentimen eksternal dan internal. Dari sisi eksternal, ia melihat dolar melemah terhadap mata uang berisiko pada hari Selasa, namun masih di level tertinggi.

"Karena pembicaraan antara para pemimpin AS dan Cina tampaknya memiliki awal yang baik, sementara para pedagang menunggu data penjualan ritel AS yang menjulang," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 November 2021.

Dua pemimpin negara menekankan akan meningkatkan komunikasi dan kerja sama. Mereka juga menekankan tanggung jawab untuk menghindari konflik antara dua negara.

Selain dialog antara pemimpin AS dan Cina, investor sekarang menunggu data penjualan ritel AS, yang akan dirilis hari ini, untuk mengukur langkah selanjutnya dari kenaikan suku bunga Federal Reserve AS atau The Fed.

Presiden Federal Reserve Richmond Thomas Barkin mengatakan pada hari Senin bahwa Fed AS akan menaikkan suku bunga jika inflasi tinggi terus berlanjut. Tetapi, ia menambahkan bahwa Fed harus menunggu untuk melihat apakah inflasi dan kekurangan tenaga kerja akan lebih tahan lama.