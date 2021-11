IHSG Sesi I Melemah: Harga Batu Bara Jeblok, Emiten Tertekan

TEMPO.CO, Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali pekan ini dengan pelemahan. IHSG menutup sesi pertama di level 6.629,7 atau 0,32 persen lebih rendah dari penutupan pekan lalu yaitu 6.651.

Salah satu yang jadi sorotan tim analis Samuel Sekuritas yaitu harga batu bara yang jeblok di pasar global. Tim mencatat harga batu bara untuk kontrak Desember di angka US$ 147,25 per ton atau setara Rp 2 juta lebih (kurs Rp 14.200 per dolar Amerika Serikat).

“Tampaknya turut menekan harga sejumlah saham emiten pertambangan batu bara di sesi pertama hari ini,” kata tim dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 15 November 2021. Beberapa di antaranya yaitu ITMG (-6.88 persen), INDY (-6,34 persen), PTBA (-5,26 persen), dan BUMI (-4,2 persen).

Sementara nasib berbeda ditunjukkan oleh saham sejumlah bank mini yang bergerak menguat. Di antaranya BCIC (+21,55 persen), BBYB (+21,50 persen), BGTG (+9,01 persen), dan DNAR (+6,52 persen).

Secara umum, sebanyak 158 saham menguat, 148 melemah, dan 364 stagnan pada sesi pertama ini dengan nilai transaksi mencapai Rp 6,6 triliun. Lalu, angka jual bersih asing sebesar Rp 248,8 miliar di pasar regular dan aksi beli bersih di pasar negosiasi sebesar Rp 16,8 miliar.

Kemudian, tim menyebut saham bank mini Bank Neo Commerce (BBYB) menjadi saham yang paling banyak dibeli investor asing di sesi pertama hari ini dengan nilai net buy asing mencapai Rp 57,8 miliar. Lalu disusul BBCA (Rp 35,4 miliar) dan INKP (Rp 28,7 miliar).