Dukung Program Pemerintah dalam Penyediaan Perumahan, Bank Bjb Gandeng 26 Pengembang

INFO BISNIS- Bank BJB melakukan ekspansi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pengembang.

Berbeda dari biasanya, kali ini Penandatanganan PKS dihadiri oleh 26 pengembang dari berbagai wilayah. Acara dihadiri oleh Pimpinan Divisi KPR KKB Bank BJB Triastoto Hardjanto Wibowo, CEO Regional, para pemimpin cabang, serta dari pihak developer diwakili oleh direktur dan pengurus perusahaan dari 26 pengembang.

Direktur Konsumer dan Ritel Bank BJB Suartini mengatakan, adanya kerja sama ini diharapkan Bank BJB dapat berpartisipasi secara optimal menyukseskan program pemerintah di bidang perumahan dan terus meningkatkan brand image BJB KPR di nasional.

“Bank BJB juga berhasil meraih penghargaan prestisius kategori KPR bank umum konvensional dalam ajang Infobank Digital Brand Awards pada juni 2021. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen Bank BJB dalam mempermudah akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah. Hal ini tidak luput dari peran serta para pengembang yang telah menjadi mitra kerja terbaik Bank BJB,” kata Suartini.

Kerja sama ini dilakukan guna mendongkrak performa Bank BJB dan para pengembang dalam pembiayaan kepemilikan properti. Kerja sama juga dijalin untuk menyongsong prospek industri properti yang mulai kembali menggeliat selepas diterpa pandemi Covid-19.

"Kerja sama ini adalah langkah yang nyata bagi kedua pihak dalam menyukseskan program pemerintah dalam penyediaan perumahan. Dengan pemasaran produk melalui BJB KPR, maka impian akan kepemilikan hunian yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat semoga dapat terwujud," ucap Suartini lebih lanjut.

Pada kegiatan tersebut juga dijelaskan mengenai produk unggulan Bank BJB : BJB KPR GAUL, KPR MEMBUMI, KPR GREEN. Produk BJB KPR Gaul ditawarkan dengan bunga kompetitif, sehingga debitur tak perlu khawatir akan membayar bunga tinggi. Terlebih, jangka waktu pinjaman ini bisa sampai dengan 25 tahun, sehingga angsuran bulanan yang dibayar terasa lebih ringan.

Lalu bagaimana dengan uang muka (down payment /DP)? Tak perlu khawatir, karena Bank BJB memiliki fasilitas program stimulus DP 0 persen, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berbicara suku bunga, Bank BJB juga sudah menyiapkan program BJB KPR membumi yaitu pemberian suku bunga menarik sebesar 6,76 persen fixed 3 tahun untuk tujuan pembelian, take over dari bank lain, hingga Top Up. BJB KPR GREEN merupakan bentuk kerja nyata Bank BJB dalam mendukung Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Selain itu, melalui semangat ‘Hijau Hunianku Hijau Bumiku’, program BJB KPR Green juga diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mewujudkan penghijauan di perumahan seluruh Indonesia,” katanya.

Bank BJB senantiasa mendukung upaya dalam mempermudah akses masyarakat untuk mendapat hunian yang terjangkau sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang dapat memperoleh hak tempat tinggal dengan skema yang sederhana. (*)



Daftar pengembang yang menandatangani PKS dengan bjb

KANWIL I

1. PT Abisatya Karya Mandiri

2. PT Andara Kiat Sukses

3. PT Cipta Permata Karya Sukses

4. PT Fortuna Karya Persada

5. PT Istana Karya Propertindo

6. PT Legis Bangun Indonesia

7. PT Multidaya Kharisma

8. PT Pesona Alam Semesta Indonesia

9. PT Praja Sakti Propertindo

10. PT Putra Kencana Dwitunggal

11. PT Raytama Bintang Arbani

12. PT Setiabudi Tama Wisesa

KANWIL II

13. PT Hikha Surya Bersaudara

14. PT Sinar Griya Utama

15. PERUM PERUMNAS

16. PT Mentari Graha Sejahtera

17. PT Samudra Bangun Raya

18. PT Tunas Alam Realti

19. PT Dwitari Sejahtera Propertindo

20. PT Harmoni Mitra Perkasa

KANWIL III

21. PT Hijra Pratama Propertyndo

22. PT Lebak Nangka Al Nusantara

KANWIL V

23. PT Bogor Indonesia Developer

24. PT Bumi Mekar Prima

25. PT Mekar Agung Sejahtera

26. PT Payoeng Anugerah Sejahtera