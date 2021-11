Pesaing Roti Boy dan Roti O Ini Targetkan Buka 60 Gerai Baru pada 2022

Pendiri dan CEO Roti Ropi Ahmad Reza saat ditemui di acara International Franchise, License, & Business Concept Expo and Conference (IFRA) yang digelar di Jakarta Convention Center, Sabtu, 13 November 2021. TEMPO/Francisca Christy

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen roti rasa kopi, Roti Ropi, menargetkan pembukaan 60 gerai baru pada 2022 atau lima gerai per bulan. Roti Ropi merupakan pesaing lokal Roti O dan Roti Boy yang menyasar segmen pasar menengah ke bawah.

“Selama pandemi Covid-19 memang ada penutupan kedai Ropi dari semula 80-90 menjadi 60. Ini karena market kami kebanyakan adalah anak sekolah dan mereka belajar dari rumah selama pandemi,” ujar Direktur Marketing Roti Ropi Arif Munandar saat ditemui dalam acara International Franchise, License, & Business Concept Expo and Conference (IFRA) yang digelar di Jakarta Convention Center, Sabtu, 13 November 2021.

Dengan pertambahan gerai baru, tahun depan Roti Ropi memproyeksikan jumlah seluruh outlet-nya di Indonesia mencapai 120. Saat ini outlet terbanyak tersebar di area Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

Untuk memperluas cakupan bisnisnya, Arif mengatakan Roti Ropi menawarkan kemitraan waralaba kepada pebisnis baik di Jawa maupun luar Jawa. Paket kemitraan tersebut dilego mulai harga Rp 120 juta.

Modal itu sudah termasuk peralatan produksi, bahan baku berupa roti beku, renovasi interior dan eksterior, oven, freezer, dan booth. Perusahaan juga akan melatih tenaga kerja baru.

Pendiri dan CEO Roti Ropi Ahmad Reza berujar, lantaran produk kulinernya menyasar kelas menengah, ia menyarankan para calon mitra mencari lokasi di permukiman, rumah toko dekat sekolah, atau lokasi usaha yang dekat dengan rumah sakit. Nantinya manajemen akan mengirim bahan berupa roti beku ke outlet setiap hari.

“Mitra yang bekerja sama dengan kami sistem kerjanya beli lepas. Jadi dengan Rp 120 juta sudah tidak perlu share untung, tapi bahan bakunya harus beli di kami,” katanya.

Dengan modal tersebut, ia menghitung total omzet yang akan didapat per pemilik outlet Roti Kopi ini adalah Rp 30 juta per bulan. Adapun jumlah keuntungan yang diperoleh berkisar Rp 8 juta per bulan.

Baca: Penjelasan MUI Soal Fatwa Haram Pinjaman Online: Bunga Riba dan Intimidasi

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.