Sengketa Merek GoTo, Terbit Financial Dituding Ingin Matikan Gojek - Tokopedia

TEMPO.CO, Jakarta - Juniver Girsang menjadi kuasa hukum PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh PT Terbit Financial Technology. Perusahaan-perusahaan ini bersengketa akibat kemiripan nama merek dagang, antara GoTo dan GOTO.

Juniver menyebutkan Terbit Financial Technology selama ini tidak aktif menggunakan dan memanfaatkan merek GOTO. Lantas, ia menuding perusahaan ini menggunakan hak atas merek di kelas barang atau jasa nomor 42 tersebut untuk menghambat kemajuan Gojek dan Tokopedia.

"Terindikasi hendak mematikan langkah usaha klien kami," kata Juniver dalam keterangan resmi, Rabu, 10 November 2021.

Adapun tudingan ini disampaikan Juniver karena Terbit Financial Technology mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek GOTO. "Bahkan ekstremnya, tanpa alas hak, Terbit Financial Technology juga melarang klien kami menggunakan merek goto atau goto financial untuk alasan dan keperluan apapun juga," kata Juniver.

Padahal, kata Juniver, Gojek dan Tokopedia telah memiliki hak penuh untuk menggunakan merek GOTO untuk kelas barang atau jasa nomor 9, 36, dan 39. "Jadi tidak benar bila ada pihak lain yang mengaku sebagai satu-satunya pemilik merek GOTO," kata dia.