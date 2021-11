Mengaku Tak Dapat Gaji, Elon Musk Bayar Pajak Rp 15 T dengan Jual Saham Tesla

TEMPO.CO, Jakarta - CEO Tesla Inc. Elon Musk menggunakan 2,15 juta opsi saham pada perusahaan mobil listrik tersebut untuk kemudian menjual sahamnya. Penjualan saham itu dilakukan tak lama usai Musk menggelar pemungutan suara di media sosialnya.

Mengutip Bloomberg, Kamis, 11 November 2021, Elon Musk menjual saham Tesla usai polling di Twitter pada awal pekan ini. Pada Ahad pekan lalu, 7 November 2021, ia bertanya kepada pengikutnya apakah dia harus menjual sebagian dari sahamnya.

Lewat akun Twitter-nya @elonmusk, ia juga mencuit bahwa langkah penjualan saham untuk membayar pajak adalah hal yang biasa dilakukan. "Sebagai catatan, saya tidak ambil gaji ataupun bonus dari manapun. Saya hanya punya saham. Dan hanya itu cara saya membayar pajak, dengan menjual saham."

Dari polling tersebut, didapat hampir 58 persen dari 3,5 juta suara mendukung penjualan saham tersebut.

Berdasarkan dokumen pengajuan ke regulator bursa AS, Elon Musk pada Senin menggunakan opsi saham dengan harga US$ 6,24 per kontrak. Ia lalu menjual 934.000 lembar saham dan mengumpulkan dana sekitar US$ 1,1 miliar atau sekitar Rp 15,72 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.299 per dolar AS.

“Saham tersebut dijual semata-mata untuk memenuhi kewajiban pemotongan pajak pelapor terkait dengan pelaksanaan opsi saham,” seperti dikutip dari dokumen tersebut.